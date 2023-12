BE-JÓ Táncegyüttes több korcsoportja is sikert aratott, az aranyérmek mellé még különdíjas kupák is jutottak az ősz folyamán elkészült koreográfiákra. A BE-JÓ lányok összesen négy I. helyezést, egy II., egy III. helyet és két különböző különdíjas kupát érdemeltek ki táncaikkal. Minden kategóriában több ellenféllel szemben kellett megmutatniuk tánctudásukat a zsűrinek.

A mini korcsoportos lányok (Gazdag Gréta, Kondás Lara, Lengyák Leila, Málovits Zoé, Sarang Noémi, Sebestyén Palmira, Steirits Emma és Vadász Zoé) a dobogó legfelső fokára állhattak a „Tic-Tac” című majorett showtáncukkal és az Aloha című színpadi táncukkal is. Különösen nagy eredmény és boldogság ez, hiszen a csoportban táncoló lányok felének ez volt az első országos versenye, árulta el művészeti vezetőjük, Horváth Márta.

Forrás: VN

– A gyermek korcsoportban „Chocolate” című pomponos majorette show táncukkal megosztott II. helyen végzett Horváth Luca, Krály Zsófia, Lengyák Lara és Poór Gabriella. Az előadásuk viszont annyira tetszett a zsűrinek, hogy különdíjjal, Mikulás Kupával díjazták a lányokat. A junioroknál már profi kategóriában Baranyai Ramóna, Bencsics Regina, Horváth Virág, Preiner Kiara és Schönfeld Mónika harcolta ki magának az első helyet „Magyar táncok” című majorette show táncukkal. A zsűri elismeréseként még különdíjat, Fórumház Bajnoka Kupát is kaptak. A BE-JÓ Táncegyüttes generációs, több korcsoportos, Faragó Tamásné segítő édesanyával is kiegészült történelmi társastánca, a „Saltarello” is sikert aratott, a színpadi látványtáncok kategóriában az I. helyen végzett, míg a „Petit Vriense” felnőtt korcsoportban a III. helyet érte el. Hatalmas volt a boldogságunk! Igazán méltó befejezése volt ez a BE-JÓ Táncegyüttes 2023-as eseménydús évének – mondta.

Horváth Márta hozzáfűzte: utazásukat a Mikulás Kupára az egyik utazási iroda tette lehetővé, külön köszönet fantasztikus sofőrjüknek, Andreas Besenbecknek is, aki egyben büszke BE-JÓ apuka is. Nagyon köszönik további támogatóik, Kőszeg képviselő-testülete és a kísérő anyukák-apukák nélkülözhetetlen segítségét is.

A nagylányok az előző hétvégén sem unatkoztak, hiszen a XXVII. Klauzál Kupán vettek részt Szigetszentmiklóson. Szép érmekkel, kupákkal térhettek haza onnan is a Bersek-iskola és Kőszeg hírnevét öregbítve, hiszen 233 versenyszám között ők is versenyeztek négy tánccal.

Majorette tánckategóriában az amatőröknél Vadász Luca „Katchi” című szólótánca az I. helyen végzett, a profiknál Baranyai Ramóna a „Csillagok közt” című táncával a II., Schönfeld Mónika a „Lelkem tánca” c. produkciója a III. helyet érdemelte ki. A „Hajrá-Lányok!” című lendületes koreográfiát, pomponos majorette táncot Horváth Virággal és Preiner Kiarával kiegészülve adták elő, s ezzel szintén a dobogó legfelső fokára állhattak a nagylányok.