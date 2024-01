A bizonytalan energiaárak miatt az önkormányzat 2023 első félévét biztonsági időszaknak tekintette, tehát csak arra költöttek, amire nagyon kellett. – A legfőbb dolog az volt, hogy a meglévő dolgaink jó színvonalon működjenek. Ebből sem az intézményeink, sem a környezetünk ápoltsága, sem pedig az egyesületek esetében nem engedtünk – kezdte évértékelőjét Szabó József, Répcelak polgármestere, majd hozzátette: az első fél év végén, júliusban a képviselő-testület összegezte az év első felét és mivel jól gazdálkodtak, szeptembertől szabadabban tudtak költekezni.

– Tudtuk, hogy a 2024-es évben számos beruházást tervezünk megvalósítani, abban viszont nem voltunk biztosak, hogy az elnyert támogatások elegendőek lesznek-e ezek megvalósítására. Így alapelvként meghatároztuk, hogy továbbra is fenntartjuk a biztonsági tartalékunkat – fogalmazott. Mindezeket együtt véve az elmúlt évben megvalósult az új lakópark előtt a térburkolatos járda építése és felújították az ezen a szakaszon húzódó kerékpárutat is. Az üdvözlő felirat mellett kerékpáros pihenőhelyet alakítottak ki. Az előző évben célként meghatározott „zöldítést” is megvalósították, folytatódott a településfásítási programjuk.

– Azokat a dolgokat, amiket elhatároztunk, meg is valósítottuk, de elsősorban arra koncentráltunk, hogy az energiaválság ellenére se essen vissza a répcelakiak életminősége. Mindezt sikerült úgy teljesítenünk, hogy még a tavalyinál is jelentősebb tartalékkal várjuk a idei évet, amiről viszont tudjuk, hogy még 2023-nál is nehezebb lesz – vélekedik a polgármester, aki azt is elmondta: 2023-ban nagy öröm volt számára, hogy bár tele vagyunk válságokkal, az elmúlt három évhez képest tavaly nemcsak hogy visszaállt a városi civil élet a korábbi színvonalra, talán még fokozódott is az egyesületek aktivitása. Répcelakon a 2024-et teljesen másképp képzelik, mint az előző évet. Mivel 2023-ban gyakorlatilag az első fél évtől a következő év megalapozásán dolgoztak, így idén, a munka gyümölcseként a pályázatok révén és saját erőből megvalósuló beruházások összértéke meghaladja majd a 900 millió forintot.

Pályázati forrásból – közel 850 millió forintból – megkezdődik a Bartók Béla utca kiszélesítése, megindul a sportcsarnok mögötti terület teljes rehabilitációja és megépül egy hétszáz méter hosszú kerékpárút a Vízmű utcában. Emellett megvalósul a művelődési ház és a régi iskolai tornaterem teljes energetikai korszerűsítése. Az önkormányzat saját erejéből, közel 100 millió forint értékben tervez kisebb fejlesztéseket, mint például parképítés, az óvodában energetikai felújítás, a hivatal napelemmel való ellátása, közvilágítás korszerűsítése az Arany, a Petőfi és a Vörösmarty utcákban.

– Az, hogy mindezek megvalósulhatnak, nagyon nagy előrelépés lesz az elmúlt évekhez képest. A fejlesztés rengeteg munkával és ezzel együtt nyilván rengeteg felfordulással is jár, de azt remélem, hogy a végeredmény az elnyeri majd a répcelakiak tetszését – hangsúlyozta Szabó József. – Amellett, hogy természetesen gőzerővel készülünk a választásokra, elkészítettük a költségvetési koncepciónkat 2024-re, amiből jól látszik: idén a pályázati lehetőségek miatt kevesebbet fordítunk a saját erős beruházásokra. Ezzel próbáljuk a működésünket még jobban erősíteni, akár a bérek növelésével, akár az intézmények, civil szervezetek, egyesületek támogatásával – vázolta az önkormányzat terveit a polgármester.