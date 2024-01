Mint arról korábban írtunk: Nemény András polgármester (ÉSZ) és Horváth Soma alpolgármester (ÉSZ) sajtótájékoztatón közölte, a csütörtöki közgyűlésen olyan előterjesztést tesznek, hogy 16 éves korig legyen Szombathelyen ingyenes a tömegközlekedés. Ez több mint 7000 diákot érintene. A határozati javaslat az első napirendi pont vitájában került a képviselők elé: a közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki a 16 év alatti szombathelyi, a helyi közösségi közlekedésben részt vevő utasok ingyenes utazására vonatkozó részletes szabályrendszert. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz– KDNP) felszólalásában hangsúlyozta, támogatják az elképzelést, ám azt javasolják, minél nagyobb körben terjesszék ki az ingyenes utazás lehetőségét. Kezdeményezte, hogy 18 éves korig (vagy a középiskola befejezéséig) is dolgozza ki a vonatkozó szabályrendszert a polgármester.

Nemény András úgy reagált: az összes városban 14 év a korhatár, ám javasolta, hogy Szombathelyen az 16 év legyen, ami a tanköteles kor. A városvezető szerint ez is nagy változás, és kell valahol egy határt húzni. A szavazásnál végül a közgyűlés egyhangúlag támogatta Illés Károly módosító javaslatát. A februári közgyűlésen határozhat arról a testület, hogy a szombathelyi diákok 16 vagy 18 éves korig – „regisztráció” után – használhassák ingyenesen a helyi tömegközlekedést. Önkormányzati forrásból 800 millió forintot fordítanak az utak fejlesztésére: a közgyűlés egyhangúlag támogatta a javaslatot. A következő hónapokban megújul többi között a Bárdos Alice utca, a Csaba utca egy szakasza. A Dr. István Lajos körutat, a Bartók Béla körút egy részét, a Bocskai István körutat, a Kenderesi utca egy szakaszát is érinti a program. A tervek szerint a Rumi út Pásztor utca és 86. számú főút közötti szakaszára, a Brenner Tóbiás körút Kálvária és Nárai utcák közötti szakaszára is új burkolat kerül.

Több fideszes képviselő hiányolta az egyeztetést az útfelújítási program kapcsán. Sátory Károly szóvá tette: nem látják a további útfelújítási elképzeléseket sem. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) a pulpitusról szólt közbe a vitában: „Átvettük a régi gyakorlatot.” Később hozzászólásában példákat is említett. Így beszélt arról, hogy az előző önkormányzati ciklusban volt olyan év, amikor a fideszes városvezetés az útfejlesztésre fordított források alig több mint 8 százalékát költötte csak útrekonstrukcióra baloldali képviselők körzeteiben. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária képviselő (Fidesz–KDNP) azt sürgette, az idei költségvetésben a további útfejlesztések tervezésével kapcsolatos költségekre is gondoljanak! Az idei útfelújítási csomagot végül egyhangúlag hagyták jóvá. Döntöttek arról is: július 1-jétől a következő öt évben a Mesebolt Bábszínház igazgatója Csató Kata lesz.