Megosztotta velünk azt is, hogy rengeteg helyre hívják, olyannyira, hogy még márciusban is van „vízkereszti” házáldásra időpontja. Ez egy jó alkalom arra is, hogy a hívőkkel év elején találkozzon, beszélgessen, és ha nehéz helyzetben lévő családról van szó, akkor alkalom a segítségnyújtásra is.

- Mióta Sándor atya itt szolgál a plébániánkon, minden évben Vízkeresztkor eljön hozzánk. Érdekesség, hogy nem csak ilyenkor, hanem egy nagyobb lakásfelújításkor vagy a lányunk kozmetikai szalonjának megnyitása előtt is eljött, és megáldotta a helyet. Sándor atyát még a velemi hétvégi házunkba is meghívtuk hasonló okból – mesélte Molnár Lászlóné.

A beszélgetés után kezdetét vette a liturgia, amely magában foglalja az imákat, áldásokat és szertartásokat, amelyekkel az otthont Isten oltalmába ajánlja a plébános. A lakás minden helyiségét szentelt vízzel hintette meg, majd krétával felírta a 2024-es dátumot a bejárati ajtó felé, ez az áldást szimbolizálja.