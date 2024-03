Kisunyom község hivatalos oldalán bukkantunk a bejegyzésre, amelyben egy kisfiút, Gergőt mutatnak be, aki vállalkozásba kezdett. A helyi kisfiú egy húsvét tematikájú fotófalat készített nyuszival és tojásokkal, kezében pedig egy becsületkassza látható. A település is próbál segíteni az ifjú vállalkozónak egy kis marketinggel, hogy fellendüljön a biznisz, még a pontos címet is megadták: Kisunyom, Dózsa György utca 8. Tehát aki szeretne, itt tud készíteni húsvéti fotókat, cserében pedig gyarapítsa Gergő nyuszis dobozának tartalmát.