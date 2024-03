Csordás Csabáné még az édesanyjától tanult tojást karcolni, a minták egy része is öröklődik, de Marika alkotó módon kezeli ezeket, szó szerint komponál egy-egy tojásfelületen, új meg új elemeket is hozzáadva. Amikor tevékenységét ismertettük, bemutattuk néprajzi magánmúzeumát is, amit a szőlői házához tartozó istállóból alakított ki, és ingyenesen látogatható előzetes bejelentkezés alapján. Itt mutatja be több száz darabos hímestojás-gyűjteményét, amelynek részét képezik az édesanyja munkái is.

Virágmintás és gránátalmás lúdtojások - Csordás Csabáné munkái

Fotó: Merklin Tímea

Marika minden évben újít – számtalanféle virágmotívummal, állatokkal (köztük báránnyal, madárral, nyúllal) is találkozhattunk a karcolt tojásain, idén a verses tojásokból készített sokat. Ezek a rímes sorok is öröklődnek, köszönhetően egy picike füzetnek, amit réges-régen kapott, fénymásolóval felnagyította, hogy el tudja olvasni, és most ezeket írja-írja a tojásokra. Legutóbb - tegnap - pirosakat festett, és ezt a kedvenc versikéjét karcolta meg sokszor tojásokra:

„Rózsás legyen élted, mint nyíló kikelet, három csillag vezéreljen: hit, remény, szeretet.”

Verses tyúktojások - egy régi füzetből örökítve a rímes sorokat - Csordás Csabáné idén ebből készít sokat a húsvéti ünnepre készülve

Fotó: Merklin Tímea

Csordás Csabánéval a nagyközönség legközelebb Húsvéthétfőn találkozhat a Vasi Skanzenben, ahol bemutatja a tojásokra írt, teremtő erővel bíró, tiszta, mély érzelmeket sem nélkülöző, ősi tudást.