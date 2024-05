Gyermeknap a vármegyében

Szombathelyen vasárnap 14 órától az Agora Sportházban megkezdődik a Városi gyermeknapi forgatag. A színpadon 15 órakor Mesebolt Bábszínház, 17.30-tól bűvészműsor.

Sárváron a Várparkban, a Csónakázó-tónál, a Nagyvárad utcai játszótéren, a KRESZ parkban is lesznek programok. A helyszínek között a SI-HU kisvonat ingyen szállítja a 14 év alatti gyerekeket. A Nagyvárad utcai játszótéren a fiúknak mini focibajnokságot, a lányoknak hulahoppversenyt szerveznek. 14 órától a játszótéren légvárak, lufihajtogatás, arcfestés, kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket. 15.30-kor, 16.30-kor és 17.30-kor robban a cukorkaágyú! 16 órakor a játszótérre látogat Kvárta Mátyás futballista. A várparkban, a májusfaligetben légvárak, gyermekfoglakozások, 16 órától ügyességi versenyek lesznek. 17 és 18 órakor itt is eldurran a cukorkaágyú. 18 óra után fellép a Garabonciás Együttes. A tónál a vízi járműveket és a KRESZ park járgányait próbálhatják ki a gyerekek.

Kőszegen péntektől vasárnapig tart a Fő téri Csülök- és gombócfesztivál, kézművesvásár – gyerekelőadásokkal, körhintával, kézműves-foglalkozással, szilvás, nutellás, túrós, lekváros és vadgombóccal és mindenféle csülökkel.

Bükfürdőn szombaton 10 órakor kezdődnek meg a gyermeknapi programok a Termál téren. Lesz vidámpark, légvár, kisvasút, játszóház, kézműves-foglalkozás, arcfestés és színpadi produkciók.

Koncertek, rendezvények, túrák

KONCERT

SZOMBATHELY Május 25., szombat 19 óra - Bartók Terem: Capella Savaria hangverseny. Vezényel: Vashegyi György.

SÁRVÁR Május 25., szombat 19 óra – Nádasdy-vár: Tribute Maraton. Az ország legnagyobb tribute fesztiválján a koncertekre két színpadon tartjákmeg. Nagyszínpad: 19 óra System of a Down by Aerials, 20.15 Linkin Park by Habitbreakers, 21.30 Metallica by Scary Guyz. Kisszínpad (nagyterem): 19.30 Deftones by Diamondeyes, 20.45 Guano Apes by Guanos Aires, 22 óra Body Count by Nobody Counts.

ŐRISZENTPÉTER Május 26., vasárnap 11.20 – Malom Látogatóközpont: Zongorás matiné. Közreműködik: Farkas Botond, a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Május 24-26., péntek-vasárnap – Fő tér: Food & Music Weekend – Food Truck Show Szombathely. A hallójáratokat és az ízlelőbimbókat célozza meg a három napos fesztivál. 21 food truck és tíz szombathelyi kötődésű zenekar mutatja be kínálatát a kilátogatóknak. A gasztronómiai kínálat mindhárom nap 10 és 22 óra között, a zenekarok 16 és 22 óra között várják az érdeklődőket. Pénteken fellép Báró és a Bluesstep, valamint Mike Gothard (16 óra) és az AnimaSongS (20.30). Szombaton Bíborka és Bence (15 óra), a Sons Left Behind (16.30), a Zénó Elektrik (18 óra), valamint a Tom Kondor’s Moonshine (20.30) zenél. Vasárnap színpadra lép a Bad Moon (15 óra), a That’s Right Baby (16.30), a Culture Cuvee (18 óra) és az Isis Big Band (18 óra).

Május 24., péntek 16 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Lorigo évzáró gála.

Május 25., szombat 17 óra – Weöres Sándor Színház: A Fordított napló bemutatója. Az idei könyvhétre jelent meg a Fordított napló: Titkosszolgák, civil mozgalom, magántörténelem című kötet, amelynek szombathelyi bemutatóját a Weöres Sándor Színházban rendezzük meg. A könyvet bemutatja: Prieger Zsolt – író, újságíró, zenész. A kerekasztal-beszélgetésben részt vesz: Miszlivetz Ferenc szociológus, Stefánich Éva, a kötet szerkesztője és Matyasovszky-Németh Márton, az ELTE Bibó István Szakkollégium igazgatója. A könyvbemutatón közreműködik: Mizsei Zoltán, egyházzenész. Az esemény 19 órától a Pornó (Feleségem története) című előadás megtekintésével zárul.

Május 26., vasárnap 10 óra - Március 15. tér: Magyar Hősök Napja. Magyarország szabadságáért, függetlenségéért és fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékünnepe. Országzászló felvonása ünnepélyes tiszteletadással. Ünnepi műsor. Ünnepi beszéd. Koszorúzás.

Május 26., vasárnap 14 óra - Agora – Művelődési és Sportház: Városi gyermeknapi forgatag. Színpadi programok: 15 órakor Mesebolt Bábszínház: Manógyár – avagy mindenkinek vannak manói. 17.30-kor A világ legügyetlenebb, de legviccesebb bűvészének interaktív műsora.

Május 29., szerda 17 óra - Szombathelyi Zsidó Hitközség és Bernstein Béla Kulturális Központ: Bajzik Zsolt főlevéltáros, Zsinagógából hangversenyterem. A szombathelyi neológ zsinagóga története, 1945-2011.

Május 30., csütörtök 8-17.30 óra - Agora – Művelődési és Sportház: 6. Szombathelyi robotépítő és programozó csapatverseny. A versenyen három versenyszámot hirdettek meg: 1. LEGO robot terepasztal. 2. Labirintus. 3. Labirintus mentőexpedíció.

Május 30., csütörtök 13 óra - Agora – Művelődési és Sportház: „Robotoljunk együtt”. Mikrovezérlős modellautó programozása. Előadó: Dr. Gál László egyetemi docens. Ismeretterjesztő workshop sorozat.

ACSÁD