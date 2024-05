A múlt héten az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria ítéletét, azt alkotmányellenesnek minősítette – idézte fel a legutóbbi fejleményt a plakát-ügyben Illés Károly. A témával lapunk ITT foglalkozott.

Hogy miért is történt mindez, arra úgy válaszolt: az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett, hogy a Kúria döntése megfelel-e a tisztességes eljárás követelményeinek – erre vonatkozóan indokolási kötelezettsége van, mondta. Vizsgálnia kellett továbbá azt is, hogy sérti-e a választójogot az a gyakorlat, mely szerint a szombathelyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek teljes egészében átveszik és a választási kampány időszakában is használják az egyik választáson induló jelölő szervezet, az ÉSZ arculatát.

Mint mondta, a Kúria végzésének indokolása jelen esetben nem tartalmaz érvelést arról, hogy az általa megállapított és pontosított, kiegészített tényállás alapján miért nem merül fel a választási eljárás egyik alapelvének, az esélyegyenlőségnek a sérelme. Miközben bírói döntés szerint a második és negyedrendű érintett – a Szova NZrt. és az Agora Savaria NKft. – által közzétett hirdetésekben az első rendű érintett, azaz az Éljen Szombathely Egyesület által 2019 óta használt arculati elemek jelennek meg. Nincs adat arra sem, hogy a hirdetések más jelölőszervezetek arculati elemeit is átvették volna.

Az Alkotmánybíróság döntésének lényegét úgy foglalta össze: új eljárásra készteti a Kúriát. Az indokolás egyértelműen utal arra, hogy sérülhetett a választási esélyegyenlőség. Azt már ő tette hozzá: amennyiben ez megtörtént, úgy egyértelműen kimondható, hogy közpénzből történtek olyan hirdetésmegjelentetések, amelyek sértik a választási esélyegyenlőséget.

Amennyiben a Kúria egy újabb eljárásban hasonló megállapítást tesz, amire az Alkotmánybíróság utal, további jogi lépésekre szükség lesz, zárta Illés Károly.