Végig támadólag lépett fel a Sárvár, de a jól kontrázó Körmend is okozott nehéz perceket a hazai kapu előtt. Ilyenkor vagy a sárvári védelem vagy a kapus tudott hárítani. A házigazda kapu előtti játéka ezúttal nem volt kiemelkedő, de egy látványos akcióból Illés szerzett gól, amely végül a találkozót is eldöntötte. A Sárvár ezzel a győzelemmel tavaszra is versenyben tartotta magát a dobogóért folyó harcban.