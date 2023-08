SZOMBATHELYI HALADÁS–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1-1 (0–0)

Ajka. Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezeti: Molnár A. (Vörös Dániel, Máyer Gábor).

SZOMBATHELYI HALADÁS: Verpecz - Csató (Nyíri, 46.), Jagodics, Csonka, Doktorics - Zvekanov (Csernik, 46.), Szakály (Jancsó, 65.) - Horváth R. (Simut, 68.), Rácz, Mohos (Szvoboda, 65.) - Kelemen. Vezetőedző: Aleksandar Jovic.

NYÍREGYHÁZA: Dala - Toma, Rjasko, Baki (Farkas, 46.), Nagy B. - Tamás, Kesztyűs - Herjeczki, Nagy D. (Vass, 61.), Gresó - Géresi (Ramos, 61.). Vezetőedző: Timár Krisztián.

Gólszerzők: Kelemen (82.), illetve Nagy D. (47.).

2. perc: Vendéghelyzettel kezdődött a mérkőzés, Nagy Dominik került helyzetbe a bal oldalon, de nyolc méteres lövését Verpecz kivetődve hárította

4. perc: Géresi ugrott ki teljesen egyedül, rávezette a labdát Verpeczre, lőtt, de a kapus lábbal védett, a kipattanót Nagy Dominik szúrta rá, a gólvonalon álló Doktorics kivágta a labdát.

13. perc: Újabb veszélyes szabolcsi akció. Nagy Barnabás ugrott meg a bal szélen, bevezette a labdát a tizenhatoson belül, 12 méteres lövését Verpecz lábbal védte.

15. perc: Horváth Rajmund cselezett a jobb oldalon, majd 25 méterről, már középről a jobb sarok mellé lőtt.

47. perc: GÓL!! Ritkán látható góllal szerzett vezetést a Nyíregyháza, Egy előrevágott labdát Verpecz szelidített meg a tizehatos jobb csücskénél, majd addig várt, amíg Nagy Dominik odaért. A kapus felszabadító rúgása így éppen a nyíregyházit találta el,a labda pedig nagy ívben a léc alá vágódott (0-1)

82. perc: GÓL!! Simut jobb oldali beadását Csernik lőtte kapura, a labda egy védőről levágódott, majd Kelemen estében, öt méterről a bal sarokba lőtt (1-1)

Élénk iramban kezdtek a csapatok, a vasi védelem nem állt a lábán, a nyíregyháziak szűk negyedórán belül három ziccert is elhibáztak – Verpecz István nagyokat védett. Változatos volt a mérkőzés, mindkét gárda nyíltsisakkal futballozott. A folytatásban kissé visszavettek a csapatok a tempóból, a vendégek irányították a játékot, a szombathelyiek inkább kontrákkal próbálkoztak. Aztán ismét megélénkült a találkozó, de ekkor már sok volt az átadási hiba is. A hajrára aztán keményedett a meccs, Molnár négy sárga lapot is kiosztott. Szünet után potyagóllal szerzett vezetést a Nyíregyháza: az addigi legjobb Haladás-játékos, Verpecz István hibázott óriásit.

A vasiak próbálkoztak, mentek előre, de nem boldogultak a jól záró nyíregyházi védelemmel. Aztán egy formás akció végén egyenlítettek a szombathelyiek, Kelemen talált a hálóba (1-1). A hajrát nagyon megnyomta a Haladás, a vasi csapat ment előre a három pontért. Ez nem sikerült, viszont a vasiak így is megszerezték első pontjukat a bajnokságban.