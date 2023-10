Utoljára még a 3. fordulóban, augusztus 13-án, Kozármislenyben kapott ki a Szombathelyi Haladás. Azóta viszont remekel Aleksandar Jovic együttese. A zöld-fehérek négyszer győztek, három döntetlent játszottak úgy, hogy a Haladás Sportkomplexum gyepcseréje miatt az első tíz fordulóból mindössze egyszer szerepeltek hazai pályán. Emellett a Magyar Kupában Csákváron 3-1-re nyertek, úgyhogy már nyolc tétmeccse veretlenek. A bajnokságban legyőzték például a tavaly NB I.-es Honvédot, a meccs nagy részében emberhátrányban futballozva 1-1-re végeztek a listavezető ETO FC Győrrel. Legutóbb pedig az 5. helyen álló Budafok vendégeként nyertek 1-0-ra. A meccs nagy részében a zöld-fehérek domináltak és az 50. percben egy gyönyörű Jagodics–Doktorics–Rácz–Doktorics révén megszerezték a győztes gólt.

– Nagyon jó ellenfél ellen egy jó meccset vívtunk, a Budafok nem véletlenül állt előkelő helyen a tabellán – mondta Aleksandar Jovic, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Az egész mérkőzésen kontrolláltuk a játékot, sok nagy helyzetet alakítottunk ki – több gólt is szerezhettünk volna. De valahol elégedetlen is vagyok, mert ezeket a lehetőségeket ki kellett volna használnunk. Ez visszavezethető a koncentráció hiányára, vagy hogy nem a legjobb döntést választjuk a kapu előtt. Annak viszont örülök, hogy sikerült kapott gól nélkül lehoznunk a bajnokit. A következő lépés, amikor vezetéshez jutunk, utána le kell tudnunk zárni a mérkőzést.

A hazaiak trénere csalódott volt – cseppet sem volt elégedett csapata játékával.

– Nagyon csalódott és mérges vagyok, mintha két különböző csapatot láttam volna csütörtökön, a Honvéd és most, a Haladás ellen – nyilatkozta Erős Gábor. – Nagyon gyengén futballoztunk, az őszi szezon legrosszabb játéka volt és ennyi rossz teljesítményt nem bírunk el. A 35. percben érkeztünk meg a meccsbe, de csak tíz percig játszottunk úgy, ahogyan végig kellett volna. A Haladás akar több góllal is nyerhetett volna, még egyszer nem szeretnek ilyen gyenge produkciót látni.

– Már az első félidőben több nagy helyzetünk volt, amelyekkel eldönthettük volna a mérkőzést – fogalmazott a vasiak 21 esztendős középpályása, Doktorics Áron. – A helyzeteink minden meccsen megvannak – de a legnehezebb a góllövés a futballban. Ezúttal egyszer sikerült betalálnunk és végre nem kaptunk gólt. A gólom? Sokat gyakoroljuk a lapos passzokat és a beindulásokat az üres területekere. Rácz Barnihoz passzoltam, visszakaptam tőle a labdát. Mivel közel voltam a kapushoz, ellőni nem tudtam mellette, kicseleztem és úgy továbbítottam a hálóba. A góllövés mindig különleges és jó érzés! Idén játszottam hátul és elöl is – amikor védőként szerepeltem, nem volt elvárás a gól. De most elöl voltam, úgyhogy el is várják, hogy gólt szerezzek, vagy gólpasszt adjak. Utoljára májusban szereztem gólt, örülök, hogy megint betaláltam. Jó hangulatban van a csapat, hiszen egy hét alatt kétszer nyertünk, míg Győrött emberhátrányban szereztünk pontot. Nagyon nem tekintünk előre, a következő meccsre fókuszálunk, mindig azt próbáljuk megnyerni. Elindultunk felfelé, ezen az úton kell továbbmennünk.

A vasiak a 11. fordulóban vasárnap 17 órakor a Szeged Csanád-Grosics Akadémiát fogadják.