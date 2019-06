Napszemüveget fel! – A hét első két napján nem panaszkodhatunk az időjárásra Vas megyében

A meleg ruhát a szekrény mélyére tehetjük, és elővehetjük a lengébb öltözetet.

Amennyiben igaz az a mondás, hogy a májusi eső aranyat ér, akkor mindenki biztos anyagi háttérrel vághat neki a nyárnak, ugyanis, ha valamiből nem volt hiány az év ötödik hónapjában, akkor az az eső. Az utóbbi negyven évben nem volt ilyen borús május. Áprilisban az aszályos időszak után mindenki nagyon várta az esőt, nos, ez június elejére már aligha mondható el bárkiről is. Az elmúlt héten az Országos Meteorológia Szolgálat több napra adott ki elsőfokú riasztást Vas megyére, mint nem. Már el is felejtettük milyen az, ha pozitívumról számolunk be az időjárás kapcsán, most azonban erre is sor kerülhet. A met.hu előrejelzése szerint a következő napokban nem lehet majd okunk a panaszra.

Hétfőn végre élvezhetjük a nyárias időt – ha már júniusba léptünk -, a délelőtti órákban 24 fokot is mérhetünk, amit kellemes napsütés kísér. A délután sem romlik el az időjárás, sőt a hőmérő higanyszála 27 fokig is felkúszik. Csapadékra megyénkben ezúttal nem kell számítani, és a mérsékelt északkeleti szél sem rondít bele az összképbe.

A kedd délelőtt egy kicsit hűvösebben indul, mint a hétfő. A felhők eltakarhatják a napok, de pánikba esni nem kell, mert csapadék nem várható, és a hőmérséklet is 20 fok körül mozog majd. A délután viszont lemásolja a hétfőt, felszakadozik a felhőzet, előbújik a nap, ami hatással lesz a levegőre is: 27 fokig melegszik fel.