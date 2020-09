Vadat gázolt egy autó, a szemből érkező jármű pedig felborult Kisunyomnál

Kedden este egy Peugeot haladt a 86-os úton Szombathely felől Körmend irányába, amikor Kisunyom közelében az autó elé egy körülbelül 250 kg-os szarvas ugrott.

A sofőr már nem tudta elkerülni az ütközést, elgázolta a hatalmas állatot, ami a szembejövő sávba esett. Ekkor érkezett szemből egy Toyota, aminek a vezetője megpróbálta kikerülni az elé eső vadat, de elgázolta ő is, ráadásul az autó fel is borult. A balesetben egy harmadik autó is megsérült, aminek a szélvédője betört. A Toyota vezetője megsérült, a mentők kórházba szállították. A mentés és a helyszínelés idejére a 86-os főút érintett szakaszát teljesen le kellett zárni.