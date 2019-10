Akik Kínának adják el a tudást

Egy fiatalos, lendületes csapat várja soraiba azokat a fiatalokat, akik nem csak tanulni szeretnének, de tudásukat is szívesen megosztanák. Három év, három cég, és megannyi lehetőség.

A szombathelyi AGS cégcsoport három éve még nem is létezett, ma pedig már szó szerint Kínáig szállítja a tudást. Minden egy innovatív ötlettel kezdődött 2016-ban, hogy aztán 2017-ben megalakuljon a mérnöki tudásra, tervezésre építő AGS Mérnökiroda Kft. Amikor egy magyarországi fröccsöntő cégnek új szerszámra van szüksége, és kínai gyártót keres, az AGS az a cég, amelyik megkeresi a vevő igényeinek megfelelő partnert, és az ajánlatkéréstől a projekt lezárásáig támogatja mindkét felet mind műszaki mind pedig projekt oldalról és segíti a két fél közti kommunikációt.

Az AGS nem egyszerűen csak „menedzseli” a projektet és tanácsokkal látja el a kínai partnert. A kezdetektől segíti a tervezést akár szoftveres eszközökkel, és felügyeli a gyártást, szükség szerint szerszámpróbákat szervez a helyszínen, így szavatolva, hogy a magyar partner pontosan azt kapja, amit szeretett volna. Mindezhez nagyon fontos a két fél közti folyamatos és pontos információátadás, amiben szintén kulcsszerepet vállal a cég.

Ugyan az AGS mérnökirodája önmagában is megállt a lábán, tavaly megalapították az AGS Tool Service Kft-t, ami nem csak, mint a kínai szerszámgyártók európai szervizpontjaként működik, de a máshol gyártott fröccsszerszámok teljes körű felújítását, átalakítását, javítását, és egyedi alkatrészek gyártását is szívesen vállalják. Idén aztán egy kooperációs megállapodásnak köszönhetően felépült a cégcsoport harmadik pillére, a ZALNER Engineering Kft., amelyik precíziós alkatrészek mérésére szakosodott. A gyorsan fejlődő iparral azonban továbbra is lépést kell tartani, amihez további bővülést terveznek. A közeli jövőt a robotikában látják, ezért a cég tervei között van az ebbe az irányba való nyitás.

Az AGS filozófiájának része, a tudásmegosztáson és magas minőség előállításán túl a win-win stratégia fontossága minden körülmények között. Nem csak az üzleti életben fontos, hogy mindkét fél győztesként zárjon le egy projektet, de munka közben is, éppen ezért az AGS mindhárom cégébe olyan dolgozókat várnak, akik nem csak tanulni szeretnének, de igazi csapatjátékosok, és hisznek a közös munka eredményességében.

A cégben nagy szaktudással rendelkező kollégák között sok a fiatal, így szívesen várják a karrierjük első lépéseit megtevő fiatalokat is, akik a cég filozófiáját magukénak érzik, és jól be tudnak illeszkedni egy nagyon gyorsan fejlődő dinamikus csapatba. Miután a kínai partnerekkel való kapcsolattartás nyelve angol, ezért a jó nyelvtudás alapvető elvárás az AGS Mérnökiroda Kft-be jelentkező fröccsöntő szerszámmérnököknek.

Az AGS Tool Service Kft-be olyan szakmunkásokat vár a cég, akik tudnak dolgozni speciális szikraforgácsoló gépeken, CNC megmunkáló központokon, és olyan munkatársak jelentkezését is várják, akik kiválóan programoznak CAD-CAM-en. A cég különösen fontosnak tartja a jövő generációjának támogatását, ezért az idei évtől gyakornoki programot is indítottak, amire szerszámkészítő, forgácsoló, CNC maró, szikraforgácsoló gyakornokok jelentkezését is várják. A cégcsoport hisz abban, hogy a munkavállalók a különösen fontos szerepet játszanak az üzleti célok elérésben, ezért fontos hogy a lehető legjobb körülmények között dolgozzanak, legyen lehetőségük fejlődni, és legyen idő és alkalom csapatépítés mellett egyéni, személyes beszélgetésekre is.

Az AGS számára a társadalmi szerepvállalás különösen fontos, ezért a cégcsoport rövid története során oktatási intézményeket támogatott nem csak olyan eszközökkel, mint interaktív tábla, vagy tabletek, de közösen segítettek a nyári falfestésben, és anyagi támogatással segítették alapítványok munkáját.