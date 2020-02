160 pár regisztrált az idei Házas-Társas-Játékra

Országszerte mintegy háromszáz programmal készültek a Házasság hetére: a programsorozat alapvető célja, hogy a házasság és a család fontosságára irányítsák a figyelmet, valamint hogy segítséget nyújtsanak, példát állítsanak a párkapcsolati problémákkal küzdőknek. Szombathelyen idén hetedik esztendeje lehet részt venni a kezdeményezésben.

Húsz éve Angliából indult el a Házasság hete kezdeményezés, minden évben Valentin-nap környékén: idén már 21 országban lehet csatlakozni a programokhoz. Magyarországon 2008 volt az első év, amikor összefogtak a keresztény egyházak és a civilek, és közösen tettek az első tematikus hét létrejöttéért. – Szombathelyen 2014 óta rendezzük

meg ezt a programsorozatot, egyházmegyei szervezésben: mostanra pedig egy ökumenikus összefogássá alakult, az evangélikus gyülekezet és a baptista gyülekezet is bekapcsolódott a programsorozatba – mondta el B. Markovits Eszter felnőttképzési referens, a sorozat egyik szervezője. Hozzátette: céljuk, hogy a Házasság hetét minél színesebb programokkal töltsék meg, továbbá több éve hirdetik a Házas-Társas-Játékot, ami néhány héttel korábban elkezdődik.

– Azoknak a pároknak, akik regisztrálnak a játékra, január közepe-vége táján kiküldjük az öt-hat feladatból álló listát: mindegyik eleme azt segíti, hogy egymásra figyeljenek a párok és a kapcsolatuk épüljön. Vannak otthon elvégezhető feladatok, valamint minden évben van egy-kettő, amihez ki kell mozdulni, és jellemzően szombathelyi helyszínen kell teljesíteni azokat. A teljesítést igazolniuk is kell a pároknak – tette hozzá B. Markovits Eszter. A tapasztalatok alapján nagy sikerrel megy a játék minden évben: idén 160 pár regisztrált a Házas-Társas-Játékra, amely minden eddiginél magasabb jelentkezőszámot jelent. – Határozottan növekszik a részt vevő párok száma, ilyen sokan még sohasem jelentkeztek a programra.

A tapasztalatok szerint az érdekes játék színesíti a kapcsolatokat

Meg szoktuk kérdezni jelentkezéskor, hogy játszottak-e már velünk, úgyhogy abból látjuk, hogy sok a visszatérő pár, és nagyon sokan újként csatlakoznak be. Amikor lezajlott a Házasság hete és a játék is, szoktunk kérni visszajelzést – emelte ki a szervező. Hozzáfűzte: egybehangzóan vallják a kapcsolat épülését és hogy nagyon jót tett nekik, valamint hogy új színt vitt a hétköznapjaikba. Többen a társasjátékból vett egy-egy programelemet a hétköznapjaikba is beépítik – mondta még el a szervező.

Megtudtuk: a párok koreloszlását tekintve teljesen vegyes a résztvevők köre: a fi atal, kisgyermekes pároktól a nagyszülőkig jelentkeztek a játékra; van olyan házaspár is, amelynek tagjai 70 év felettiek, és eddig minden évben játszottak. A Házasság hete programsorozat tegnapelőtt indult el: mint arról beszámoltunk, vasárnap az evangélikus templom udvarán a házasságokért mondott gyertyafényes imával, valamint az Ádám és Éva – Egyszemélyes vígjáték programelemekkel indították el. Tegnap este pedig a Házassági történet című drámát vetítették az Agora Savaria Filmszínházban. Ma 17.30-tól a Martineum Felnőttképző Akadémián Missziók a házasságban címmel dr. Csókay András és felesége, Daniella osztja meg tapasztalatait.

Holnap 18 órától a Baptista Imaházban PárlaBOR – Borkóstolót rendeznek párkapcsolat-építéssel. Csütörtökön 16 órától a Bárka-pincében Boldogságkeresők címmel zajlik interaktív vitaműsor 8. osztályosnál idősebb diákokkal. Vasárnap 16 órától püspöki szentmisével zárul a tematikus hét.

A reformátusok is csatlakoztak

A Házasság hete idei programjaihoz a Szombathelyi Református Gyülekezet is csatlakozott. Február 13-án, csütörtökön 18 órakor a Református Lelkészi Hivatalban kezdődik az a program, melynek címe egyszerre rejtélyes és elgondolkodtató: „Három és a több”.

Jakab Bálint szombathelyi református lelkipásztor még kérdésünkre sem mondott el többet az eseményről. Csak annyit közölt, hogy a címet a Szentírás ihlette, és aki kíváncsi arra, hogy az mit jelent és hogyan kapcsolódik a házassághoz, menjen el a játékos, zenés, beszélgetős estre.