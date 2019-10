A hegyháthodászi rendelőt bárhol megirigyelnék

Pályázati forrásból újították fel a község önkormányzati épületét és az előtte húzódó járdát, pénteken délután tartották a beruházás ünnepélyes átadóját.

Átadták a községi önkormányzat megújult épületét és a Kossuth Lajos utca egy kilométer hosszú aszfaltozott járdáját pénteken délután. A mintegy háromtucatnyi lakos részvételével megtartott avatóünnepségen elhangzott, még 2016 elején pályáztak az önkormányzati épület és a járda megújítására, a támogatói okirat kézhezvétele után azonban nem volt könnyű kivitelezőt találni, végül azonban sikerült, elkezdődhetett a munka – mondta beszédében Kercsmár Kálmán polgármester, aki azt is ismertette, mi minden valósult meg. Az önkormányzat épületének tetején kicserélték a cserepet, szigetelték a falakat, napelemeket telepítettek, akadálymentesítettek, belül ugyancsak teljesen megújították az épületet.

Az épület fűtési rendszere is átalakult, míg korábban csak az orvosi rendelőt, a várót és a polgármesteri hivatalt lehetett fűteni, most a teljes épületet, ráadásul az energiapazarló gázkonvektorok helyett modern kondenzációs kazán biztosítja a meleget. – A könyvtárat fűtő egy darab gázkonvektor fogyasztása csaknem akkora, mint a teljes községháza teljes gázfogyasztása – érzékeltette a polgármester, mennyivel gazdaságosabb lett az üzemeltetés – majd hozzátette, az épületben kialakítottak egy ifjúsági szobát, ahol egy bárki által használható konditerem is működik.

A polgármester felidézte: a Kossuth Lajos és a Petőfi Sándor utcában a hatvanas években betonkockákból alakítottak ki szilárd burkolatú járdát, majd a 90-es évek elején a Kossuth Lajos utca teljes hosszában és a Petőfi utca nagy részén elkészült az aszfaltozott járda, ami azonban az évek során annyira leromlott, hogy a gyalogosok inkább az úttestet használták. Az elnyert pályázat révén a Kossuth utca páros számozású oldalán lévő járda kapott új aszfaltburkolatot egy kilométer hosszúságban.

Avatóbeszédében V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, a költségvetési bizottság alelnöke, a térség országgyűlési képviselője egyebek mellett kiemelte: a siker kulcsa abban van, ha egy település három pillérre támaszkodhat, az emberi kapcsolatokra, a közös múltra, és hogy megfelel a 21. század elvárásainak. Hegyháthodász pedig ilyen település: jó arányban gazdálkodik az értékeivel, egyrészt nagy hozzáértéssel óvja például a falu melletti szőlőhegyet, másrészt figyel arra, hogy a komfortérzete mindenkinek jó legyen.

A vidékfejlesztési programban közösségi térre kiírt pályázat lehetőséget adott arra, hogy a falvak saját igényeire szabják azt, itt ezt remekül kihasználták. Az orvosi rendelőben lévő körülményeket bármelyik város megirigyelné – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

A beszédek után Benedek János körmendi evangélikus lelkész megáldotta a beruházást.