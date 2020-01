A KIBE-autót bevethetik árvíznél, üzemi balesetnél

Rendkívüli helyzetekben bevethető, informatikai és kommunikációs eszközökkel felszerelt gépjárművet kapott a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019-ben. A neve: Kritikus Infrastruktúravédelmi Bevetési Egység (KIBE).

Mit tud ez a majdnem húszmillió forint értékű autó, aminek a fejlesztése két évig tartott? – kérdeztük Csejtei Balázs tűzoltó zászlóst, a katasztrófavédelmi mobil labor (KML) technikusát, aki ezért a különleges kocsiért is felel.

– A Vas megyei iparbiztonsági főfelügyelő dönti el, hogy bevetjük-e a KIBE-autót, ami a BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség szakmai irányításával támogató, felderítő, műveleti, ellenőrzési feladatokat lát el – mondja Csejtei Balázs. – Akkor visszük a helyszínre, ha létfontosságú rendszerelemeket érintő helyszíni hatósági ellenőrzések vannak, ha gyakorlatokat folytatunk, vagy koordinálni kell rendkívüli káreseményeknél a munkát, például ha télen elmegy az áram, leszakadnak valahol a villanyvezetékek.

A KIBE feladata a természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme, támogatja a katasztrófavédelmi mobil labor helyszíni tevékenységét. Támogatja a vízügyi és vízvédelmi hatósági ellenőrzések lefolytatását.

A KIBE-autó irányítási törzs­ként működik – nem megy be például az erdőbe, hanem kint marad az úton –, és a számítástechnika segítségével látja a káreseményhez közel menő KML-autó kamerájának élőképét. Fotókat is lehet készíteni vele. A KIBE-autó az iparbiztonsági szakterülethez is tartozik. Egy hónapot van Körmenden, egy hónapot Szombathelyen. „Békeidőkben” hatósági ellenőrzésekre, veszélyesáru-szállítás ellenőrzésére, gyakorlatokra járnak vele.

Bevetik, ha valamelyik gyárban ipari katasztrófa történik, például nagyobb mennyiségű veszélyes anyag kiborul. Kimennek a tűzoltók, kimegy a mobil labor, azonosítják az anyagot, és ha olyan nagy a baj, hogy veszélyezteti a lakosságot, akkor kijön a KIBE-autó, polgári védelmi, iparbiztonsági szakemberekkel, kiérkezik a tűzoltó felügyelő, a közbiztonsági referensek. A KML-kocsi helyszínen felvett adatait továbbítják a KIBE-autóba, amely az megyei és országos irányítással (OKF) is folyamatos kommunikációban van.

Hogy mekkora kár kell ahhoz, hogy a KIBE-autó kivonuljon, arról Csejtei Balázs azt mondja, ha már meglett volna a Vadása árvizének idején, oda például ment volna. Vagy Zala és Vas megye határára tavaly­ előtt télen, amikor leesett a hó, megfagyott, és megszűnt az áramellátás. A faluban nem volt két napig áram. Vagy ott lett volna a vörösiszap-katasztrófánál. A KIBE-autóból mindenféle adatátvitel megoldott, a rádióforgalmazás mellett adott benne az informatikai eszközök, az internet használata. A nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton is kint volt Felsőszölnökön mint irányítási törzs. Fontos a társszervezetekkel való együttműködés miatt, a határszélen pedig a szlovénekkel, osztrákokkal való együttműködés miatt is.