21 millióval távozhatna a Vasivíz éléről Molnár Miklós?

A Kúriánál fellebbezett a Vasivíz Zrt. a Fővárosi Törvényszék végzése miatt. A benyújtott iratból, ami lapunk birtokába került, kiderül: ha Molnár Miklósnak távoznia kell, a vasi társaság 21 millió forintot fizetne a volt alpolgármesternek.

Az ügy tavaly november óta van terítéken: a szombathelyi, baloldali többségű közgyűlés Molnár Miklóst, a város akkori tanácsnokát, korábbi alpolgármesterét (Pro Savaria) javasolta a Vasivíz Zrt. új vezérigazgatójának. Ismert, előtte hónapokon át Molnár Miklós szavazatával lehetett meg a baloldali többség a közgyűlésben. Az egykori politikus 2020. január 1-je óta vezeti a Vas megyei társaságot annak ellenére, hogy a pozíció betöltéséhez nincsen meg a jogszabályban előírt ötéves víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalata.

Ezt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) május végén állapította meg – február óta folytatott ellenőrzést a társaságnál. A hivatal 1,5 millió forint büntetést szabott ki a cégre, valamint 90 napos határidővel arra kötelezte a céget, hogy gondoskodjon a jogszerű állapot helyreállításáról. Vagyis arról, hogy a céget olyan vezérigazgató irányítsa, aki rendelkezik a szükséges szakmai rálátással.

A határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadta meg a Vasivíz, ahova azonnali jogvédelem iránti kérelmet is benyújtott. Utóbbit a törvényszék július derekán elutasította. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a végzés nem jogerős, azonban hiába küldtük el kérdéseinket – fellebbez-e a Vasivíz Zrt. a döntés ellen, illetve hogy mennyibe kerül a társaságnak a pereskedés –, azokra Koczka Tibor, a cég kommunikációs és marketingmenedzsere ezúttal sem válaszolt. (Ismert, Koczka váltotta Molnár Miklóst februárban a szombathelyi közgyűlésben a Pro Savaria képviselői székében.)

Folytatják a pereskedést

A Fővárosi Törvényszék végzése ellen a Vasivíz Zrt. július 29-én a Kúriánál fellebbezett – az erről szóló dokumentum a Vas Népe birtokába került. Az indokok között szerepel: a cég álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszék végzése jogsértő, mindehhez pedig hosszú magyarázat is kapcsolódik. Ennél azonban talán érdekesebb, hogy a Vasivíz Zrt. fellebbezésében arról ír, hogy ha a társaság nem kapja meg az azonnali jogvédelmet, és végre kell hajtania a MEKH határozatát, akkor a vezérigazgatónak azonnali hatállyal fel kell mondani.

Ez esetben szerintük – és itt jön a lényeg – Molnár Miklós jogosult tizenkét havi távolléti díjra. A vezérigazgató jelenlegi alapbére havonta 1 485 000 forint, így a tizenkét havi távolléti díj járulékokkal együtt 20 849 400 forint – derül ki az iratból. Itt még nem ér véget az indoklás. Hozzáteszik: „(…) ennyi közpénzt a felperesnek (Vasivíz Zrt.-nek – a szerk.) mint munkáltatónak a felmondásról szóló döntés meghozatalát követően azonnal meg kell fizetnie a távozó vezérigazgatónak. Ezt meghaladóan a vezérigazgató egyéb juttatása 20 ezer Ft/hó cafetéria is.”

Megkapja-e Molnár ezt a pénzt?

Magyarul: a Vasivíz Zrt. most azzal érvel, hogy ha Molnárt menesztik, augusztusban azonnal járna neki mintegy 21 millió forint. Miért is? Azért, mert a társaság működését felügyelő hivatal határozata szerint nincs meg a szükséges szakmai tapasztalata, nem töltheti be a pozíciót. Munkaszerződését nem másért, ezért kellene megszüntetni. Hozzátesszük: a Vas Népe tavaly novemberben elsőként írta meg, hogy Molnár Miklós a szakmai tapasztalat hiánya miatt nem lehetne a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója.

A szombathelyi közgyűlés akaratát mégis végigvitték a társaságon. Ráadásul a zrt. egyik igazgatósági tagja januárban a Szombathelyi Törvényszékhez fordult, ahol azóta tárgyalták az ügyet: az júniusban hatályon kívül helyezte a társaság közgyűlésének azt a határozatát, amellyel Molnár Miklóst vezérigazgatónak választották. Ez a döntés sem jogerős még. Fontos információ az is, hogy Molnár bérét május 1-jével 1 350 000 forintról felemelték 1 485 000 forintra a társaságnál.

Mindezek után jogszabályokra hivatkozva a társaság mintegy 21 millió forint kifizetését tervezi, ha a vezérigazgatónak távoznia kell – legalábbis ez olvasható ki a fellebbezésből.

Megkapja-e Molnár Miklós a 21 millió forintot, és ha igen, azt vajon elfogadja-e? – a tulajdonos önkormányzatok vezetői, képviselői, ha máskor nem, augusztus 18-án ezt is megkérdezhetik, megvitathatják Szombathelyen. Információink szerint ugyanis erre az időpontra hívta össze a Vasivíz Zrt. a következő közgyűlését. A meghívóban két napirend szerepel: tájékoztatás várható a MEKH határozatáról és az azzal kapcsolatos perről, valamint „Egyebek”.

Az előzményekről itt olvashat: