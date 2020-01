A Körmendi Polgárőr Egyesület értékelte a múlt évet

A Körmendi Polgárőr Egyesület tagjai 2019-ben összesen 1396 szolgálati órát teljesítettek Körmenden a lakosság közbiztonsága érdekében.

– Elsősorban hétvégén, a kora esti és éjszakai órákban látunk el bűnmegelőzési szándékkal járőrszolgálatot a város területén – tájékoztatta lapunkat Biczó Péter, az egyesület vezetője. Kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák, óvodák, a közintézmények, a játszóterek, a belváros, a vasúti pályaudvar, a bevásárlási központok, a várkert, a Batthyány-kastély, a Rába-parti üdülők és a kiskertek ellenőrzésére. Biczó Péter kiemelte azt is: nagy segítség számukra, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságtól kaptak egy szolgálati autót, amellyel könnyen el tudnak jutni a külső településrészekre, így Horvátnádalján és Felsőberkiben is ellenőrizni tudnak. A beszámolójából megtudtuk, hogy tavaly is részt vállaltak az összes városi rendezvény biztosításában, az őriszentpéteri polgárőrökkel közösen pedig az Őrségi Vásáron és a Tökfesztiválon segítettek.

– A rendőrséggel továbbra is jó a kapcsolatunk – tette hozzá Biczó Péter. Mint fogalmazott: mindig előre egyeztetnek, illetve megtervezik, hogy mire figyeljenek munkájuk során. Tavaly egyébként két esetben kellett rendőri intézkedést kérniük.

Munka közben különösen odafigyelnek arra, hogy folyamatosan képezzék magukat és minél magasabb színvonalon lássák el önként vállalt feladatukat, ennek érdekében egyesületen belüli, valamint az országos és a vasi szövetség szervezésében is több oktatáson részt vettek.