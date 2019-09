A megye legrangosabb elismerése

A Vas Megyei Prima díjakat október 5-én adják át és akárcsak az Oscaron, a jelöltek az utolsó pillanatig nem tudják, hogy nyertek-e, sőt azoknak is meglepetés, hogy kik győztek, akik szavaztak róluk.

A megye egyik legrangosabb elismerését, a Vas Megyei Prima díjat, idén 15-ik alkalommal október 5-én 17 órakor adják át, ezúttal a körmendi Batthyány kastély színháztermében. A jelöltállításról és a szavazás menetéről Szárnyas Jánost, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) vasi elnökét kérdeztük.

– A jelöltkeresés már az év elején megkezdődik, megkérjük a vállalkozókat, az egyesületeket, az önkormányzatokat és az intézményeket, hogy javasoljanak jelölteket a tíz kategóriára, majd a VOSZ 12 tagú elnöksége májusban közülük – kategóriánként rendszerint 2-4 jelöltből – választja ki titkos szavazással a kategóriagyőzteseket. A VOSZ közgyűlése szeptember 10-én lesz Kőszegen, az egyik napirendi pont pedig a Vas Megyei Prima díjasok kiválasztása.

Itt – mint megtudtuk – már minden úgy történik, mint egy parlamenti, vagy önkormányzati választáson, csak az eredmény lesz jóval később ismert. Miután a közgyűlés résztvevői megnézik a bemutatkozó kisfilmeket, egy külön helyiségbe mennek, ahol a kategóriagyőztesek nevével és fényképével ellátott szavazólapon kiválasztják a számukra legszimpatikusabb jelöltet, majd a lapot egy urnába dobják. – Az urnát majd a díjátadó előtt egy nappal nyitjuk ki, de ekkor is még csak hárman fogjuk tudni, hogy kik nyertek, és ez így is marad egészen a díjátadó időpontjáig – hangsúlyozta Szárnyas János.

Persze ekkor már nem lenne idő az oklevelek elkészítésére, ezért minden kategóriagyőztesnek nyomtatnak egy Príma díjas oklevelet, amit aztán majd csak a tényleges nyertesek kapnak meg, akik – akárcsak egy Oscar gálán – a nevük elhangzásának pillanatában tudják, meg hogy nyertek, addig pedig izgulhatnak és van is miért. A díjak nem változtak, most is egy-egy millió forint jár a három Príma díjasnak és 250 ezer forint az Ifjúsági Különdíjasnak, valamint annak, akit a közönség választ majd.

A közönségdíjasokra a Vas Népében megtalálható ajánlószelvényeken lehet voksolni hétfőtől, az Ifjúsági Különdíjasra pedig a vaol.hu oldalon lehet majd szavazni. Azért, hogy megkönnyítsük a döntést, hétfőtől két héten keresztül, minden nap bemutatunk majd egy jelöltet lapunk hasábjain.

Már az rangot jelent, ha valakinek egyáltalán csak a neve felmerül, hogy jelölt lehet, pláne, ha még kategóriáját is megnyeri. Ugyan nincs rá szabály, de aki egy adott évben kategóriagyőztes volt, arra pár évig biztosan nem lehet újra szavazni, attól azonban nem kell tartani, hogy idővel elfogynak a megyei Prima jelöltek, annyi a tehetséges ember a megyében – mondta a VOSZ vasi elnöke.

Elméletileg előfordulhat, hogy a keddi titkos voksoláson ketten ugyanannyi szavazatot kapnak, ahogyan az is, hogy a közönség egy olyan kategóriagyőztest választ, aki a Prima díjat is elnyerte. Előbbi még nem fordult elő, utóbbi viszont már igen, ekkor a második legtöbb szavazatot kapott jelölt lett a közönségdíjas.

– Korábban a díjátadó helyszíne évekig a szombathelyi Weöres Sándor Színház volt, tavaly azonban Bebes István, Körmend polgármestere azzal a kéréssel fordult felénk, hogy tekintettel a település alapításának 775-ik évfordulójára, szeretnék, ha a rangos díjátadónak városuk adhatna otthont – tudtuk meg Szárnyas Jánostól.

A mára már komoly rangot jelentő Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó alapította 2003-ban, a magyar értelmiség eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének pártoktól független erősítése céljából. 2005-ben a Prima Primissima díj területi Prima díjak rendszerével egészült ki, azóta adják át Vas megyében is minden évben az elismerést.