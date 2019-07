A múlt iskolájába tekinthetünk be Bajánsenyén

Idén is tartogatott meglepetést a település: az Őrségi Vásárhoz kapcsolódva ezúttal az iskolatörténetet mutatják be tárlatukon.

Hagyomány az utóbbi esztendőkben Bajánsenyén, hogy csatlakoznak az Őrségi Vásár programjaihoz kiegészítő helyszínként, és tárlattal kedveskednek az arra járó helybelieknek és turistáknak egyaránt. Pár éve a Falusi gasztronómia Bajánsenyén címmel a helytörténet egyedi kincseit állították ki, és tavaly is a múltat idézték fel a bemutatóval: akkor a Gyermekkorom története – Régi gyermekjátékok és használati tárgyak című kiállítással várták a betérőket.

Az idén az iskolát, az oktatást helyezték a középpontba: a Bajánsenye iskolatörténete címet kapta a Művelődési Ház és Könyvtár, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér nagytermében berendezett időszaki kiállítás.

Györke Gyuláné, az Őrségi Karitász Szervezet vezetője szívén viseli a település közösségi életét, elsősorban hagyományőrző rendezvények szervezőjeként, résztvevőjeként ismerteti meg az elmúlt idők kincseit a felnövekvő generációkkal, valamint az ő nevéhez kötődik az idei kiállítás tető alá hozatala is.

Györke Gyulánétól megtudtuk, hogy az őrségi településnek 1803-tól van ön­álló iskolája, akkor épült meg ugyanis az első Oskolaház és Oratórium – itt imaterem jelentésben kell érteni a kifejezést, torony nélküli imaház értelemben használták. Abban az esztendőben szeptember 29-én kezdődött meg a tanítás az épületben, amelyet két év elteltével bővítettek.

– 1806-ban építettek egy új iskolaházat tanítólakással, mert a régi oskolaházba az újonnan beiktatott lelkész költözött – emelte ki. Az intézmény református elemi népiskola volt, majd 1858-ban megépítették az első önálló iskolát egy tanteremmel, tanítólakással. A bővítések az évek múltával folytatódtak, 1911-ben elkészült az iskola északi szárnya, majd 1957-ben felhúzták az új emeletes iskolát is. 1973-ban újabb mérföldkőhöz érkezett az intézmény, akkor átépítették a létesítmény északi szárnyának egy részét, akkor korszerűsítették is az alapfokú oktatási intézményt: a többi között az áramellátását újították meg.

A településen 1940–48-ig, az államosításig katolikus elemi is működött, továbbá a dávidházi fiúiskola is fogadta a diákokat. Analfabétákat is tanítottak a falak között a ­49-es, 50-es években, valamint a dolgozók esti iskolájának is helyet adtak a tantermek. Györke Gyuláné kiemelte: 1944-től 1974-ig a fiókiskoláival együtt több mint négyszáz beíratott gyermek járt az iskolába, az 1968–69-es tanévben összesen 324 tanulót tartottak számon, jelenleg csak alsó tagozat működik, mindössze 24 gyerekkel: a felsősök Őriszentpéterre járnak iskolába.

A kiállításon ezeknek az éveknek az emlékei is visszaköszönnek: berendezési tárgyakkal, eszközökkel idézik fel az akkori gyermekek iskolai életét.

A terembe lépve óhatatlanul a nosztalgia hangulata érinti meg a látogatókat. Az óramutató irányával megegyezően haladva a bejárat mellett padsort láthatunk: ilyenekben mi magunk is ültünk iskolás éveinkben: a megkopott bútorok jobbára a huszadik század elejéről-közepéről valók, ám század eleji kottás énekeskönyveket, tintát, tollat, palatáblát krétával és számoló­gépet – pontosabban szorobánt látunk az asztallapon. Földgömbök, mágnessel a táblához rögzíthető betűk emlékeztetnek gyermekkorunkra: arra, hogyan tanultunk meg olvasni, számolni.

Tankönyvek is szép számban maradtak meg az utókornak, az 1920-as években kiadott Számolókönyv és Földrajz tankönyv is hever a padokon, ahogy a számunkra ismerősebben csengő Ablak zsiráf és a Mosó Masa mosodája is. Bőr iskolatáskák támasztják az ülések háttámláit – ezekhez hasonló darabokat megsárgult kockájú magyar filmekben fedezhettünk fel korábban: a kiállításon testközelből láthatjuk szüleink, nagyszüleink gyermekkorának világát.

Régi kályhákat is hoztak a tárlatra, henger alakú vaskályha és kisebb fém fűtőtest is része a kiállításnak. Diákok köpenyeit, úttörő-egyenruhákat – a 4279-es számú Kossuth Lajos úttörőcsapatét – szemlélhetjük meg. A jelvények, öltözetek a mai negyvenes-ötvenes korosztálynak csengenek még ismerősen, a mai harmincasok a kék nejlon iskolaköpenyt már csak elvétve hordták.

A diáköltözet mellett a tanári-nevelői viselet is megte­kinthető a katedra mellett. Tablókon osztályok fotói emlékeztetnek a múltra, az asztalokon különböző generációk első osztályos fotóit mutatják be.

A tárlat része szöveges ismertető is, amelyen a velünk, Györke Gyuláné által összefoglalt iskolatörténet is olvasható. A tárlatot nem csak az Őrségi Vásár idején lehetett megtekinteni, a kíváncsiak és a nosztalgiázni vágyók július 19-ig még megtehetik.