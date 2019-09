A névjegyzékbe szeptember 27-éig lehet bekerülni

A roma, a horvát és a német nemzetiség esetében kerülhet sor területi önkormányzat megválasztására Vas megyében, annak ugyanis feltétele, hogy a megyében legalább tíz településen legyen kitűzött választás az adott nemzetiség vonatkozásában. A települési választás ennél több nemzetiséget érint a megyében.

Roma nemzetiségi választást 22, horvát nemzetiségi választást 12, német nemzetiségi választást 11, szlovén nemzetiségi választást 8, szlovák és román nemzetiségi választást pedig egy településen, Szombathelyen tartanak majd.

Aki szeretne nemzetiségi képviselőt is választani, annak először nyilatkoznia kell, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. Fontos azonban, hogy csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. A nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelem benyújtási határideje: szeptember 27.

A kérelem bármikor törölhető vagy módosítható, aki pedig korábban már regisztrált nemzetiségi választópolgárként, az érvényes most is. A korábbiaktól eltérően most nem lesz külön nemzetiségi szavazókör, ugyanabban a szavazóhelyiségben lehet szavazni a nemzetiségi önkormányzatokra is, ahol a polgármesterre és a képviselőkre.

Míg az önkormányzati választások szavazólapjai fehér színűek lesznek, addig a nemzetiségi szavazólapok zöldek. Ez utóbbiakat zöld borítékba kell majd tenni, amelyet le is kell zárni, ellenkező esetben érvénytelen lesz a szavazat.

A szavazólap két nyelven készül: magyarul és az adott nemzetiség nyelvén. Kivétel ezalól az örmény és roma nemzetiségi szavazólap, amelyet csak magyarul nyomtatnak.

A nemzetiségi választás rendszere meglehetősen bonyolult, több szavazási lehetőség is előfordulhat – tudtuk meg dr. Stankovits Györgytől, a Vas Megyei Területi Választási Iroda vezetőjétől. Van, hogy a választópolgár a települési, területi és országos önkormányzatra is szavazhat. Amennyiben nincs kiírt területi választás (például a szlovén nemzetiség esetében nincs), akkor a választópolgár települési és országos jelöltekre adhatja le a voksát.

Amennyiben nincs kiírt települési választás, de a nemzetiségi névjegyzékben szerepel a választópolgár neve, akkor területi és országos listán szavazhat. Illetve ha sem települési, sem területi nemzetiségi választást nem írnak ki, akkor csak az országos jelöltekre lehet szavazni.