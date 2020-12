Megrengette a szépségipart a járvány? – Vasi manikűröst, fodrászt és kozmetikust kérdeztünk

Lassan egy évvel ezelőtt kezdődött a koronavírus-járvány, ez pedig életünk minden aspektusát érinti. Nincs ez másként a szépségiparral sem, pedikűröst, fodrászt és kozmetikust kérdeztünk.

Fodor Barbara manikűrösként dolgozik egy kozmetikus és egy másik körmös kollégával. Ők az elsők között voltak, akik bezártak tavasszal. A másfél-két hónapos szünet után sem teljes kapacitással nyitottak ki, felosztották maguk között a hetet, mindenki két-két napot töltött benn a szalonban. Nyáron egy kicsit ők is lazítottak a korlátozásokon, már nem külön-külön dolgoztak. Szeptember óta nem sokat szigorítottak, amíg nincs rendelet, nem szeretnének bezárni.

– Odafigyelünk a biztonságra, mindenki hordja a maszkot, folyamatosan fertőtlenítünk és a vendégek között is mindig hagyunk 15-20 percet – sorolja a manikűrös. A vendégkört is érintette a helyzet, Fodor Barbara elmondása szerint a korábbi vendégei 25 százaléka az, aki nem jött vissza, és már nem is akar.

A fodrászként dolgozó Szoboszlai Viviennek pozitívumot is hozott a vírushelyzet. Két hétre álltak le márciusban, a nyitással pedig több új vendég is érkezett a korábbiakhoz képest.

– Nem érzem, hogy nagy különbség lenne a korábbiakhoz képest a forgalomban, a fodrászról nem szívesen mondanak le az emberek – emeli ki. A szabályokra különösen ügyel, hordja a maszkot. Így is van persze, aki lemondja a foglalását, leginkább az idősebb korosztály tagjai.

Szász Alexandra szintén pozitív tapasztalatokról számol be. A kozmetikus fix vendégkörrel dolgozik, újakat jelenleg nem fogad, és úgy látja, az emberek körültekintőek. Ha valaki betegnek érzi magát, vagy megtudja, hogy találkozott fertőzöttel, egyből lemondja az időpontját.

– Hálás vagyok a vendégeimnek, hogy ennyire odafigyelnek – hangsúlyozza. Tavasszal egy hétre ők is bezártak, most nem terveznek hasonlót, decemberre végig le vannak foglalva az időpontok.