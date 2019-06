A szerelem bora Szent Iván éjjelére – Tavaly kezdték, az idén már hagyományként folytatják

Megválasztották a Szent Iván-éj és a szerelem borát is pénteken Szombathelyen. A nyertes nedűket jövő pénteken kóstolhatja meg először a közönség az Ezredévi ­parkban.

Az év legrövidebb ­éjszakája a varázslás, a szerelem időszaka, ezért tavaly az Agora központ a Szent Iván-éji vigasságok hagyományos helyszínei-programjai mellett külön helyszínt rendezett be az igényes borfogyasztók számára. Ezt a programot borverseny is megelőzte – mondta el Szommer Ildikó a verseny szervezői nevében. Ott választották meg a rendezvény hivatalos italát és a rozék közül kikerülő „szerelembort” is. A kezdeményezés nagy sikert aratott, ezért az idén is folytatják a hagyományt. Tíz borász települ ki Szent Iván éjszakáján az Ezredévi parkba. Ott kóstolhatja meg a közönség a nyertes borokat.

A versenyt tegnap tartották meg a Pásztor Csárdában. A Soproni, Badacsonyi, Balaton-felvidéki, Lendvahegyi, Villányi és Pannonhalmi Borvidékről neveztek borokat a megmérettetésre.

A tételeket százpontos rendszerben értékelte a Márkus Béla elnökletével munkálkodó zsűri. Tizenegy fehér, öt vörös és négy rozé került az asztalukra. Ezek között a „legöregebb” 2013-as évjáratú volt, a legfiatalabb pedig egészen friss, 2018-as. Az abszolút győztes a badacsonytomaji Borbély Pincészet olaszrizlingje lett: ez lett a Szent Iván-éj Bora. A Szerelem Bora címet a cserszegtomaji Romsics Borprojekt 2018-as Rebeka Rozéja érdemelte ki. A legjobb vörösbor Ősi Gábor Villányi Franc 2013 bora lett.

A díjátadót jövő pénteken 17 órakor tartják, akkor kapják meg a vándorserlegeket az idei díjazottak.