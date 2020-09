A vasi donoroknak Ausztriába menni kézenfekvőbb

A határ menti megyékből régóta sokan átjárnak Ausztriába vérplazmát adni. A koronavírus rövid időre gátat szabott ennek, ám ismét szabad az átjárás a plazmadonorok számára.

A juttatásokat tekintve nincs sok különbség Ausztria és Magyarország között. A határ túloldalán 25 eurót – megközelítőleg 9000 forintot – számolnak el költségtérítésként, Magyarországon 5000-7000 forintot kaphat alkalmanként egy donor. Minél többször ad az ember plazmát, annál nagyobb prémium jár határon innen és túl is. Magyarországon kilenc plazmacentrum van: három Budapesten, a többi vidéki nagyvárosokban – a hozzánk legközelebbi Győrben, Szombathelytől száz kilométerre található. Az ausztriai Wiener Neustadtba (Bécsújhely) azonban csak 90 kilométert kell utazni. Ez előny sok vasi vérplazmadonornak.

A kőszegi Galambos Kata is az osztrák városba jár át, immár harmadik éve. Ahogy mondja, egészségügyi dolgozóként mindig is fontos volt számára, hogy ilyen módon is támogassa szakmáját. Ezt megelőzően örökös véradóként rendszeresen részt vett magyarországi véradásokon. A váltásnak két oka volt: az egyik nem titkoltan az, hogy míg a véradás önkéntes, addig a plazmáért – főleg, ha az ember rendszeresen ad – szép summa jár, másrészt pedig Kata úgy érezte, a véradás jobban megviseli a szervezetét. Ugyanis a plazmaadásnál kizárólag a fehérvérsejteket szűrik ki a vérből, az egyéb alkotóelemeit visszajuttatják a véráramba. Ezáltal a donor nem veszít vért, sőt a fehérje 2-3 napon belül újratermelődik a szervezetben. Így ez sokkal sűrűbben megismételhető folyamat, egy hónapban akár hat alkalommal is adható plazma.

Maga a donáció teljesen biztonságos: a plazmacentrumban van egy orvos, aki elvégez egy alkalmassági vizsgálatot, majd levesznek egy ampulla vért. Ezek alapján tudják megítélni, hogy a jelentkező alkalmas-e donornak, de még az eljárás közben is kiszűrhetik azokat a személyeket, akik aznap éppen nincsenek a megfelelő állapotban. Átlagosan 40 perc alatt veszik le a maximum 850 ml fehérjét. Amennyiben 50 percnél több időt venne igénybe a folyamat, megszakítják, hiszen akkor valamilyen probléma van az illető szervezetében: vagy túl sűrű a vére, vagy nem jó a vérnyomása, de az is lehet, hogy nem ivott elég folyadékot.

Kata egy szombathelyi társasággal szokott kiutazni – legközelebb holnapután mennek. Ő maga egy ideje nem járt Ausztriában: a határzár miatt szűkítették a kijárást, nemrégiben azonban újra megnyílt előttük is a határ, vérplazmadonorra ugyanis mindig szükség van. Ahogy az a bécsújhelyi plazmacentrum honlapján is áll: a hatóságok kifejezetten fontos szolgálatnak minősítették a plazmaadományozást, mivel az ilyen kezelésre szoruló betegeknek gyakran gyenge az immunrendszerük, ezért a magas rizikójú csoporthoz tartoznak.

A plazmapontokon is szigorúbb higiéniai előírásokat vezettek be: mint lassan már mindenhol, itt is kötelező a maszk, a kézfertőtlenítés, az orvos kesztyűben vizsgálja a donorokat, akik között – mivel időpontra érkeznek – tartható a biztonságos szociális távolság.