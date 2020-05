A vasi könyvtárosok állják a sarat: kreatív kínálatok

A bezártság heteiben a könyvtárak szolgáltatásairól a hagyományos értelemben le kell mondanunk. Szerencsére a könyvtárosok számos ötletet bevetettek az olvasók megszólítására, és több helyen már a kölcsönzés alternatív módjaiban is gondolkodnak.

A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár az elmúlt hetekben erősítette a jelenlétét a közösségi médiában, és hírfolyammá alakította az intézményi honlap nyitólapját a #maradjotthon #olvassotthon jegyében. Az otthoni tanulást segítve felhívják a figyelmet olyan gyűjteményekre, amelyek szabadon hozzáférhető online szakirodalmi forrásokról tájékoztatnak. Az elektronikusan elérhető szépirodalom- és hangoskönyvkínálatból is válogatnak, sok ajánlót készítenek, közzétéve az elérés linkjét is.

Számos új kezdeményezés indult, amelyek az újranyitás után is folytatódnak majd. Ilyenek az online kézműves foglalkozások vagy a Bájoló kreatív program. Visszanézhetővé váltak a korábbi sikeres sorozatok. A költészet napja alkalmából versíró kihívást tettek közzé. A helytörténeti kutatók e-mailben kérnek cikkmásolatokat, digitalizált fotókhoz való hozzáférést, anyaggyűjtést kutatásukhoz.

– Hatalmas igény lenne a kölcsönzésre, de ezzel egyelőre várni kell, hiszen pont azokat a kockázati tényezőket nem tudjuk kiküszöbölni, amelyek miatt be kellett zárnunk – tájékoztatott dr. Baráth­né Molnár Mónika igazgató. – Nemzetközi kitekintéssel tervezzük az újrakezdést, elsőként a visszavétel, aztán a kölcsönzés indulhat majd a távolságtartási és a higiéniai előírások betartásával, még később a rendezvények.

Celldömölkön a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetője, Németh Tibor is nagyon várja már a március 16-i kormányrendelet megváltozását. A közelgő Közösségek hete programsorozat égisze alatt azonban a lassú normalizálódás jegyében megtették az első lépéseket a szolgáltatások részleges újraindítása érdekében. A kölcsönzést úgy tették lehetővé, hogy az olvasók elektronikus formában jelezhetik igényeiket, a könyvtárosok pedig kerékpáron házhoz gurítják a kért köteteket. Jó ötlet a Mentés másként akció is. A könyvtárhoz közeli köztéri szoborhoz – amelynek része egy könyvespolc és egy íróasztal – teszik ki az állományból kivont kötetek naponta újuló választékát, amiből bárki térítésmentesen válogathat.

Bükön sem látogatható még sem a művelődési házban lévő bibliotéka, sem a bükfürdői fiókkönyvtár. A dolgozók adatrögzítési munkával töltik a lezárás heteit, tájékoztatott Haizler Lászlóné intézményvezető. Az átmeneti időszakban online vetélkedőkkel, korábbi mesevideók közzétételével tartották a kapcsolatot az olvasókkal, és digitálisan elérhetővé tették a Bük 750 éves sorozat három kötetét. Május 4-étől itt is elindították a könyvet házhoz szolgáltatást: a katalógusból megrendelt köteteket házhoz viszik az olvasóknak, a visszaadott könyveket pedig ideiglenesen „karanténba teszik”.

Kőszegen a Chernel Kálmán Városi Könyvtár a kölcsönzés lehetőségét pótolva közzétette a térítésmentesen elérhető online forrásokat, vagy segít az olvasóknak a keresett dokumentum elérésében. Itt a későbbre tervezett állományrendezési, belső ellenőrzési munkát hozták előbbre, így, ha egyszer zöld utat kapnak a könyvtárak, a nyár hátralevő részében emiatt már nem kell bezárniuk.