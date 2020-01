Lakáshelyzeti körkép – A vevő jobb pozícióba kerül

Az év első hetében harminc százalékkal csökkent a lakásvásárlási kedv. Az árak csökkenése nem valószínű, de a drágulás sem folytatódik, és úgy tűnik az albérletpiacon is tetőztek az árak.

Visszafogott nyitányt produkált a lakáspiac a kereslet alakulását tekintve – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. A múlt év utolsó és január első hetében 15 százalékkal kevesebben érdeklődtek az eladásra hirdetett lakások és házak iránt, ráadásul január első öt napjában még jelentősebb – 29,7 százalékos – volt a keresletcsökkenés. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője szerint, bár csak néhány nap telt el az évből, az elmúlt években az látszott, ha január elején megugrott a kereslet, akkor pörgős évet zár a lakáspiac. Egyetlen kivétel a 2019-es év volt, amikor kiemelkedően sok érdeklődőt hozott a január, de pár hónappal később elfogyott a lendület. Egyelőre azt látjuk, hogy a kereslet a tavalyi visszaesés után az év elején sem talált magára. A mostani évkezdet pedig arra utal Balogh László szerint, hogy a korábbi évekhez képest visszafogottabban szerepelhet a lakáspiac.

– Fontos látni, hogy 2014 óta egyre csak fokozódott a kereslet, és egyre több adásvétel történt a lakáspiacon tehát magas bázishoz képest következett be a mostani gyengülés. Biztosat mondani persze nehéz, nem csak az eltelt idő rövidsége miatt nehéz biztos előrejelzést adni az idei évre, hanem azért is, mert több tényező is hatással lehet a piaci folyamatokra. Az állami lakástámogatási rendszer esetleges újabb bővítése vagy a lakásáfa szabályainak megváltoztatása érdemben befolyásolhatják az ingatlanpiacot. Arról nem is beszélve, hogy a tavaly júliustól elérhető új támogatások, köztük a babaváró kölcsön és a falusi csok idén még markánsabban éreztethetik hatásukat – hangsúlyozta a szakértő.

A mérséklődő kereslet elsősorban a lakásvásárlást tervezőknek kedvez. A korábbi évekhez képest jobb lehet a tárgyalási pozíciójuk, mert az elmúlt években megszokott és hirdetési árakhoz képest elért 2-3 százalékos alkuk, akár 5-10 százalékra is nőhetnek település- és ingatlantípustól függően. A vevők kedvezőbb helyzete azonban várhatóan nem hoz érezhető árcsökkenést a lakáspiacon, inkább stagnálásra, mérsékelt – egy számjegyű – drágulásra lehet számítani az utóbbi évek tempós áremelkedése helyett. A mostani kilátások szerint az albérletpiacon sem várható számottevő áremelkedés 2020-ban. Részben azért, mert az elmúlt években történt befektetési célú lakásvásárlások miatt a kiadó lakások kínálata jelentősen nőtt

– Az is a drágulás ellen szól, hogy az átlagos bérleti díjak Budapesten és a legélénkebb albérletpiaccal rendelkező egyetemvárosokban a helyi átlagfizetés legalább felét teszi ki, és ennél magasabb összeg sokaknak már nem nagyon fér bele – mondta Balogh László, ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a fentiek miatt minimálbér és a garantált bérminimum 8-8 százalékos januári emelkedése a legolcsóbb albérletek díjaiban valamennyi drágulást azért okozhat.