A vírushelyzet hatására érezhetően csökkent az utazók száma

A koronavírus hatását és következményeit a legtöbb üzlet, intézmény megérzi. Nincs ez másként a vasúttársaságokkal sem. Az elmúlt időszak forgalmáról, tapasztalatairól és a hatályos intézkedések betartásáról Rázó Lászlót, a GYSEV Zrt. szóvivőjét és utast is kérdeztünk.

Az idén januártól októberig tartó időszak adatai alapján összességében elmondható, hogy a GYSEV Zrt. Vas megyei szakaszain a koronavírus-járványhelyzet miatt mintegy 25-29 százalékkal esett vissza az utasok száma, érezhetően kevesebben utaznak vonattal. Az említett időszakban a regionális forgalomban kisebb mértékű volt a visszaesés, a távolsági, Intercity járatok esetében azonban jelentősebb a változás. A havi bontás statisztikái szerint áprilisban és májusban utaztak a legkevesebben vonattal, ezután a novemberi korlátozó intézkedésekig folyamatos emelkedés volt jellemző.

Maszkviselés

Fontos szabályozás, hogy november 11-e óta már nemcsak a vonatokon, hanem az állomások és a megállóhelyek teljes területén is kötelező maszkot viselni. Azokat az utasokat, akik utazás közben nem tesznek eleget e szabálynak, a vasúttársaság jegyvizsgálói nyomatékosan felszólítják a szájat és az orrot takaró maszk viselésére. Ha egy utas a felszólítás ellenére sem hajlandó feltenni a maszkot, akkor a jegyvizsgáló leszállítja a vonatról.

A kirívó esetekben a jegyvizsgálóknak joguk van rend­őri intézkedést kérni. A dolgozók tapasztalatai azt mutatják, hogy az utasok nagy többsége eleget tesz a maszkviselési kötelezettségnek.

Fertőtlenítés

Azt is megtudtunk, hogy a vasúttársaság gyakorlatilag a koronavírus megjelenése óta kiemelt figyelmet fordít a vasúti járművek tisztítására. A személykocsikat és motorvonatokat jelenleg is folyamatosan fertőtlenítik: minden vonat indulása előtt vírusölő vegyszerek alkalmazásával takarítják ki a vagonokat, emellett rendszeresen ózongenerátoros légtisztítást is végeznek a járműveken. A mellékhelyiséggel rendelkező állomásokon, valamint a személykocsik és motorvonatok mellékhelyiségeiben vírusölő kézmosó folyadékot adnak az utasoknak. A társaság nagyobb forgalmú állomásain a vonatokon kívül, az épületben is lehetőség van a fertőtlenítésre, érintésmentes, szenzoros kézfertőtlenítőket szereltek fel, és ugyanilyen eszközök állnak az utasok rendelkezésére azokon a helyszíneken, ahol intelligens várótermet alakított ki a vasúttársaság.

Utasok

– Tavasszal érezhetően kevesebben voltak a vonatokon, aztán egyre többen és többen lettek újra, a legújabb korlátozásokig biztosan – mondta el Kovács Péter, aki rendszeresen vonatozik. A szombathelyi férfi hozzátette: van, amikor ő is inkább az autót választja, de alapvetően mindig vonatozott, így most is emellett dönt. A szabályokat természetesen betartja, legyen szó maszkhasználatról vagy távolságtartásról, kezet is rendszeresen fertőtlenít. Tapasztalata szerint az utastársai is ugyanígy tesznek.

(Kiemelt képünkön: Nemcsak a vonatok fedélzetén, hanem az állomások és a megállóhelyek teljes területén is kötelező maszkot viselni)