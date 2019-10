A víztorony felújítása miatt akadoznak a vonalak – 2200 ember bosszúsága

A víztorony felújítása miatt a Telenornak le kellett szerelnie az egyik átjátszóállomását, a környéken azóta akadozik a szolgáltatás. Mire kiderült a hiba oka, sokan cserélték a telefonjukat.

Nyár közepe óta akadozik a szolgáltatás azoknál a tele­norosoknál, akik a víztorony közelében élnek. Az ok: a felújítási munkák miatt leszerelte a szolgáltató az átjátszóállomást. Most már egyértelmű, mi a gond, de sokáig ezt sem lehetett tudni. – A készülék hibájára gyanakodtunk – mondja a Rákóczi utcában élő Kovács Rezsőné, akit a hónapok óta húzódó telefonos kálváriáról kérdeztünk. – A családban mindenki telenoros, amikor először jelentkeztek a hibák, az öregebb telefonoknál gyorsan ráfogtunk mindent a készülékek korára, csakhogy gond volt az újakkal is. Az előző telefonomat nagyon szerettem, nagyméretű kijelzőjén látható volt minden, vigyáztam rá. Egyszer aztán azt vettem észre, hogy halk lett, a beszélgetéseket nem hallottam, időnként pedig meg is hiúsultak – meséli.

Végül lecserélte a készülékét ő is, de a hibák a csaknem 80 ezer forintos vadonatúj telefonnál is maradtak, erre azt javasolták neki, cserélje ki a SIM-kártyát, majd megoldódik a probléma. Nem oldódott meg.

Felmerülhet a kérdés: hogyhogy nem tűnt fel, hogy a készülék csak otthon nem működik? Úgy, hogy Kovács Rezsőné nyugdíjas, így telefonálni, ügyeket intézni is otthonról szokott, ráadásul sokáig nem is lehetett tudni, hogy a víztorony munkálatainak köze lehet a problémához, erről ugyanis sem ő, sem más nem kapott értesítőt. Időközben aztán kiderült, a szomszédoknál ugyanezek a problémák merültek fel, legalábbis a tele­norosoknál, mert a többieknél minden rendben volt.

Egy sokadik hibabejelentésnél aztán már a Telenor is jelezte: valószínűleg a víztorony felújítási munkálatai miatt leszerelt állomásnak lehet köze a szolgáltatás minőségének gyengüléséhez. Eddigre azonban már többen készüléket cseréltek. Egy, még szeptemberben olvasónknak küldött levelükben az általános szerződési feltételekre hivatkozva azt írják: a rádióátvitel korlátaira és a mobil rádiótelefon-hálózat működési sajátosságaira tekintettel nem minősül a szolgáltatás hibás teljesítésének, amennyiben meghatározott területeken az alapszolgáltatás elérhetősége korlátozott vagy lehetetlen – akár azáltal is, hogy a szolgáltató egyes bázis­állomásait megszünteti.

Az ügyben megkerestük a Telenort, mert kíváncsiak voltunk, mikor várható megnyugtató megoldás a több mint negyedéve húzódó problémára, és hogy az hány embert érint.„A kialakult helyzet rajtunk kívül álló okból állt elő, mivel az önkormányzat kérésére a szombathelyi víztorony felújításának idejére az állomásunkat július 31-i határ­idővel el kellett bontanunk. A Telenor mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb végleges állomás létesítésével rendezze a fennálló problémát. A végleges megoldás kialakításáig október eleje óta ideiglenes állomást üzemeltetünk, amely segíteni tudja az érintett környék szolgáltatásának javítását” – írják szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben.

– Van, amikor egész jó a vétel, máskor egyáltalán nem lehet telefonálni, és olyan is akad, hogy bár a készülék maximális térerőt jelez, mégsem lehet hívást indítani, illetve többször kell megismételni a hívást, mert a hívott fél nem elérhető – a telefon szerint. Mindez 2019-ben egy megyeszékhely belvárosában elég kellemetlen, arról nem beszélve, hogy egy esetleges segélyhívásnál is problémát okozhat, ha nem lehet telefonálni, mert nem jön létre a vonal, vagy a telefonon beszélő felek egyszerűen nem értik egymást – mondja Kovács Rezsőné.

Mint megtudtuk, van olyan pontja a lakásának, ahol viszonylag kielégítő a szolgáltatás, máshol viszont képtelenség telefonálni. Azt, hogy mikor kerülhet pont az ügy végére egy végleges állomás telepítésével, nem tudtuk meg, azt azonban igen, hogy a megkapott engedélyek tükrében a Telenor a leszerelt berendezéseit csak egy, a korábbinál alacsonyabb pozícióba helyezheti majd vissza. A probléma nagyjából 2200 embert érint, legalábbis eddig, mert úgy tudjuk, hogy többen szolgáltatóváltáson gondolkodnak.