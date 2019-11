Advent az Őrségben – A szabadtéri színpadnál lobbannak föl a gyertyalángok

Ünnepi díszben az őrségi város: pénteken kezdődik az adventi programsorozat. Idén új helyszín, a szabadtéri színpad lesz a központja az ünnepi eseményeknek.

Megkezdődik Őriszentpéteren is az adventi programfolyam: hagyományaikhoz hűen, péntekenként lobbannak fel az ünnepi koszorú gyertyáin a lángok. – A település oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel közösen rendezzük a programot. – Első alkalommal, november 29-én az Őriszentpéteri Általános Iskola 5. és 8. osztályos diákjainak verses műsorát láthatja-hallhatja a közönség, a következő héten az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-Bölcsőde gyermekei lépnek fel, aztán pedig a művelődési ház és városi könyvtár, valamint az önkormányzat kedveskedik karácsonyi műsorral a város lakóinak – mondta el Breszkócs Csilla intézményvezető. Megtudtuk azt is, hogy a gyertyagyújtásokat idén nem a település központjában, hanem a szabadtéri színpadnál tartják, ide kerül át az adventi koszorú is, a városi betlehemet azonban továbbra is a körforgalomnál lehet megnézni.

Az időseket is a hétvégén köszöntik, a város ajándékcsomaggal, műsorral, estebéddel várja a 65 év feletti őriszentpéterieket.