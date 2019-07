Akadálymentes rámpa, kocsitároló Nagysimonyiban

Átalakult és teljesen megújult a településen a védőnői szolgálat, az egészségház felújítására kapott támogatásból jutott az orvosi rendelő korszerűsítésére is, ezt is ünnepelték Nagysimonyiban, a falunapon.

Az egészségház felújítására 16,8 millió forint támogatást kapott a falu, önrész hozzáadásával készült el a védőnői szolgálat, kiegészülve akadálymentes rámpával és fedett babakocsi-tárolóval. A felújítás részben érintette az orvosi rendelőt is: ott hőszigetelés- és nyílászárócsere is történt, a felszerelt napelemek pedig az épület energiaigényét elégítik ki.

Lábos András polgármester az átadón külön köszöntötte az egészségügyi dolgozókat, munkatársakat, a tervezőt és a kivitelezőt, mindenkit, aki bábáskodott az intézmény újjászületésében. Utalt rá: a beruházás beleillik főúti rehabilitációs programjukba, amellyel a falu Kossuth utcai szakaszát szeretnék vonzóbbá tenni. Megemlítette az elmúlt időszakban elkészült nagyobb értékű beruházásokat is: a Rákóczi körút páros oldalán és a Kossuth utca két szakaszán a járda, a zsidó temetőben a kerítés újult meg, és egy harmadikat, amelynek még nem értek a végére, ám örvendetes, hogy a tíz éve oktatási intézményként megszűnt iskolának új funkciót találtak.

Az épületből munkásszálló lett, ez most is üzemel, ám felmerült a turisztikai célú hasznosítás és egy idősotthon működtetése is. A polgármester annak is hangot adott: a beruházásoknál az önrész kifizetése után sincs adósságuk, jó pénzügyi kilátásokkal várják a következő éveket.

Ágh Péter országgyűlési képviselő arról beszélt: az orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása is rámutat arra, hogy eredményes a Nagysimonyiért végzett közös munka. Köszönetet mondott a falu vezetésének és minden lakójának, majd úgy fogalmazott: közös cél, hogy tovább építsék a települést.