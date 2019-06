Alázattal, elkötelezetten Sárvárért – dr. Szijártó Valériával beszélgettünk

Születése, gyermekkora, tanulóévei, majd később a munkával töltött évek is mind Vas megyéhez, szorosabban Vásárosmiskéhez és a fürdővároshoz kötik a sárvári főjegyzőt, dr. Szijártó Valériát. A „legsárváribb nem sárvárit” – Szombathelyről jár be naponta a hivatalba – a pályájáról kérdeztük.

A kemenesaljai Vásárosmiskén született, a kezdetekre úgy emlékszik: a családjukban mindent a szeretet irányított és a munka határozott meg. Édesapja, édesanyja is tudták, hogy mi mindent követel a föld, a gazdaság, a megélhetés. Emellett dolgoztak is, és nem csak nyolc órát naponta.

– Az állandó tevékenység volt jellemző a szüleimre, ezt a ritmust vettem fel én is. Meggyőződésem, hogy a munkabírásomat tőlük örököltem, a munka becsületét tőlük tanultam. Nincs nap, hogy ne hálával gondolnék rájuk, őrizve az emléküket – meséli. Édesapjától már kisiskolás korában elleste a közszereplést, a társadalmi munka fontosságát: az apa községi tanácstag volt, a helyi sportkör elnöke is, egyházközségi feladatokat is vállalt, mindezt a napi „rendes” munkája mellett: a Vagongyárban esztergályos volt.

Szijártó Valéria középiskolás évei már Sárvárhoz kötődtek. Bejáró volt, naponta utazott a szülőfalujából oda, délután vissza. – Fárasztó, egyben érdekes volt az az időszak, amelyre nagyon szívesen emlékszem vissza. A sárvári Tinódiba jártam, amely már akkor is megyeszerte elismert, jó gimnáziumnak számított – mondja. Lányuk továbbtanulási iránya eldöntött tény volt a szüleinek, de a frissen érettségizett fiatalnak sem csupán kényszer volt a pályaválasztás, érdekelte is a közigazgatás, amit az édesapja javasolt.

Előfelvételivel jutott be az Államigazgatási Főiskolára, a tanulmányai megkezdése előtt – szakmai előképzésként – a sárvári hivatalban gyakornok volt, minden szervezeti egység munkájával megismerkedett. Úgy fogalmaz, lassanként eligazodott a város közigazgatási feladatainak állomásai között, és nyilvánvalóvá vált számára, hogy nem állhat meg képzettsége akkori szintjén.

A céljaihoz a jogi egyetem jelentette az alapot: levelező hallgatóként kezdte a jogot 1994-ben, a munka és az időközben alapított saját családja mellett, később a jogi szakvizsgát is letette. – Megszületett a lányom, mögöttem álltak a szüleim, remek volt a munkám és teljes az életem. Az örökölt teherbírásomat azonban erősen próbára tette a megfelelési szándék, a teljesítés kényszere, a munka, a család és az egyetem. Közben felnőtt a lányom, aki személyiségével, rátermettségével és szeretetével bizonyítja, hogy helyes volt a döntésem. Hogy megérte! Teljesítettem. Ezt hívják karriernek?

Visszatérve az első hivatalban töltött „izgalmas” évekre: jogászi debütálása a legemlékezetesebb, ő képviselte a várost az ATEV üzem (közismert nevén bűzgyár) megszüntetése perében.

Kemény munka volt, mondja, a pert a város megnyerte. Később ügyintézőként dolgozott, majd polgármesteri referens lett, utána a polgármesteri iroda vezetője. 2000. október 1-jétől, 19 éve Sárvár jegyzője, 2016-ban vette át címzetes főjegyzői oklevelét. Azóta jócskán történtek változások, születtek eredmények, amelyeknek ugyancsak részese lehetett. Mindjárt a sárvári fürdőfejlesztés idején – a fürdőhöz igazodott később a teljes városkép, a sárvári utak, a közterületek is.

Ezzel kapcsolatban a motivációt Kondora István polgármester fogalmazta meg: az európai színvonalú fürdő mellett európai színvonalú legyen Sárvár is. Dr. Szijártó Valériának örökös szívügye Sárvár közterületeinek virágosítása, háziasszonya a Virágos Sárvárért környezetszépítő versenynek, a városi nagytakarítási megmozdulásokban és a hosszú évek óta sikeres adventi rendezvények szervezésében is több éven át közreműködött.

És hogy miért nevezte őt Kondora István a legsárváribb nem sárvárinak? Mert Szombathelyen lakik, onnan jár naponta dolgozni a városházára, és keresi fel szívesen a hivatalból ugyancsak hozzá tartozó Sitkét, Bögötöt és Porpácot, amelyekkel kapcsolatban úgy fogalmaz: „nem csak közigazgatási egységként nőttek a szívéhez”.

A városházán „egy húron pendül” a munkatársaival, azonos a céljuk: ha minden problémát nem is tudnak megoldani, a megoldás lehetőségeit az ügyfelekkel együtt keresik. A kulcsszavak véleménye szerint a szakmaiság mellett az empátia. Szeretné, ha az ügyfelek jó érzéssel, elégedetten távoznának az épületből, amelyben mindig az évszaknak megfelelő dekoráció várja a betérőt.

A korábban említett címzetes főjegyzői cím megítélését, a kitüntető gesztust az évtizedes gyakorlatnak, a mindennapok eredményének tekinti. A cím önbizalmat ad számára, egyben újabb vállalásokra is készteti. És hálára, mert mint mondja, rendkívül szerencsés a szülei miatt, azért is, mert a lánya felnőttként is nagyszerű partner, mert mindig olyan főnökei voltak, akiknek köszönettel tartozik, megadatott, hogy a kollégái társak, barátok is egyben, és mert mindezeknek is köszönhetően máig töretlen maradt a munkakedve és a munkabírása.