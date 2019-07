Albérletek Szombathelyen – Szoba 27 ezerért vagy lakás 200 ezerért?

Vegyesek, de országos összehasonlításban nem magasak a szombathelyi albérletárak – ez látszik az Ingatlan.com kínálatából. A mostani árak a jövő hónapban, de még szeptember végéig is emelkedhetnek a szakértők szerint. És ez még csak a bérleti díj, a kivett lakás többi költségével is számolni kell: átnéztük a szakértők tanácsait.

ORSZÁGOS

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését követően, vagyis a következő napokban, hetekben felélénkül az albérletpiac. Szombathelyen az Ingatlan.com adatbázisa alapján 80 és 110 ezer forint közöttiek a havi albérletárak, ezek a 2–3 szobás lakások a mostani kínálatban. A nagyobb egyetemi városokban nagy a szórás: például havi 150 ezer forintért Debrecenben egy kétszobás, Szegeden és Pécsen akár háromszobás lakást is lehet bérelni. Budapest a legdrágább, az egyetemek közelében a garzonlakások bérleti díja 120 ezer forint körül van, a nagy, csaknem 100 négyzetméteres, társbérletnek is alkalmas lakás albérleti díja pedig 200 ezer forinttól indul. A fővárosi belvárosi kerületek a legkeresettebbek, így ott a legmagasabbak a bérleti díjak. Míg a kevésbé frekventált budapesti környékeken 145 ezer és 165 ezer forint között alakulnak a havi díjak, addig a belvárosi kerületekben 160 ezer és 210 ezer forint közöttiek.

Ami a vasi megyeszékhelyet illeti, itt is vannak területi különbségek a városrészek között. A kiadó szombathelyi lakásokat összegző térképen látszik: a város külső területein kevés a kiadó lakás, Zanaton és Szentkirályon például egyet sem hirdetnek az egyik legnagyobb adatbázis szerint, és valószínűleg a távolság miatt ezeken a területeken egyébként sem egyetemisták keresnének lakást.

A fővároson és az országon belül is vannak különbségek, de az szinte mindenhol igaz, hogy kisebb alapterületű lakások és a panelek az átlagnál olcsóbbak, ezért a diákok leginkább ezeket a lakásokat keresik majd a most induló szezonban – közölte az Ingatlan.com.

LEGKISEBB

Aki csak szobát keres, az 30 ezer forint körül bérelhet Szombathelyen, bár erre minimális a kínálat – egyelőre. Például egy 15 négyzetméteres lakótér havi 27 ezer forintért kiadó, egy másik, 12 négyzetméteres szobát 35 ezerért kínálnak. Érdekes, de az olcsóbb van éppen az egyetem mellett, a másik a Perint másik oldalán – vagyis ezeknél valószínűleg nem az iskola közelsége az elsődleges ármeghatározó szempont. A garzonárak Szombathelyen még nem olyan magasak, mint a nagyobb egyetemi városokban, 60 és 70 ezer forint között már adnak bérbe 25–37 négyzetméteres egyszobás lakásokat. A legkisebbek között 80 ezer a „teteje” a havi bérleti díjnak: ekkora összegért egy 1 szobás bérelhető pár percre az egyetemtől, miközben a Derkovitson már egy csaknem kétszer ekkora, kétszobás lakás bérelhető ezért az árért, a diákoknak megérheti a séta vagy a buszbérlet.

A legdrágább szombathelyi albérletek most 200–300 ezer forintba kerülnek havonta, ezekkel biztosan nem elsősorban a diákokat célozzák, bár egy tágas, 3 szobás belvárosi lakáson akár több egyetemista is osztozhat – a helyet és az árat tekintve.

EMELKEDIK

Az ingatlanpiaci szakértők úgy számolnak, hogy a felvételi ponthatárok kihirdetésétől szeptember végéig tartó albérletszezonban 30–40 százalékkal élénkül a kereslet a kiadó lakások iránt. Ezáltal néhány ezer forinttal emelkednek a bérleti díjak – azonban ez átmeneti jellegű, az árak az év végére kiegyenlítődnek. Egy másik várakozás azonnali áremelkedésre számít: lakáskiadás szempontjából egyértelműen az augusztus a legerősebb hónap, ekkor zúdul a kereslet igazán a piacra, emiatt elképzelhető, hogy augusztusban 10–15 százalékkal emelkednek az albérletárak a július elejéhez képest. És ez még csak a kezdet, hiszen számos szempontot kell, de legalábbis érdemes átnézni a bérelt lakásnál – a bérlőnek és a kiadónak is, figyelmeztet a Duna House elemzése.

PLUSZKIADÁSOK

Az első, hogy kössenek írásbeli szerződést a felek, így jogilag tiszta a helyzet, ez az egyetlen megoldás, ha vitás helyzet adódna. És ne csak a havi bérleti díj, hanem a kaució is szerepeljen a szerződésben. A bérleti díj pedig csak egy tétel: ahhoz adódik a rezsi. A közüzemi számlákat érdemes elkérni a lakást kiadótól, hogy mégis mennyivel, mekkora összeggel kell számolni havonta. Ugyanez a helyzet a közös költséggel: az jórészt a társasház felújítására gyűlik, hosszú távra, vagyis a bérlőnek gyakorlatilag nem lesz hozzá köze – jó, ha az a költségrészt a lakástulajdonost terheli. A bútorokra és egyéb berendezési tárgyakra, műszaki cikkekre, háztartási gépekre is figyelni kell: készüljön jegyzék a kiadandó lakással járó tárgyakról, tételesen érdemes megnevezni az ingóságokat és azok állapotát. Az ingatlanszakértők szerint érdemes előre gondolkodni: a bérleti szerződés felmondásáról, érdemes megállapodni abban, hogy mennyi ideje lesz a bérlőnek elköltözni.

BIZTONSÁGBAN

Közben a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége biztosítást javasol: azt érdemes kötni az albérletre, hogy egy későbbi kár esetén elkerülhető legyen a vita a tulajdonossal. Piaci adatok szerint a magyarországi lakásállománynak mintegy háromnegyedére kötöttek biztosítást, azonban az alkuszok tapasztalata az, hogy a bérbe adott lakásokat ennél kisebb arányban biztosítják. Ezt megteheti az albérlő is, persze a bérbeadóval egyeztetett feltételek mellett. Például a bérlő személyes vagyonát, ingóságait biztosítja. Ez plusz 500–1000 forint havi kiadás – ezzel is számolni kell a költöző diákoknak és szüleiknek.