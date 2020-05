Állami bértámogatást igényeltek – Megkérdeztük az ügyvédet

Április 10-én hirdették ki, április 29-én pedig kibővült a kormányrendelet, amely tartalmazza a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető állami támogatás részletszabályait. Az álláshelyek védelmét célzó segítség részleteiről ügyvédet kérdeztünk, egy vállalkozás ügyvezetője pedig pozitív tapasztalatairól számolt be.

A támogatás iránti kérelmet a munkáltatónak és a munkavállalónak együttesen, elektronikus formában a foglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatalhoz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtania. A kérelem a veszélyhelyzet ideje alatt és annak megszűnését követő egy hónapon belül nyújtható be. Csatolni kell a munkavállaló és a munkaadó által a csökkentett munkaidőre és az egyéni fejlesztési időre vonatkozó megállapodását is – sorolta elöljáróban dr. Asztalos Dóra ügyvéd. Majd részletezte: a támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított szja-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka, de legfeljebb a minimálbér kétszerese (bruttó 322 000 forint, ami nettó 214 130 forintot jelent). Míg a korábbi szabályozás megkövetelte, hogy a munkaidő-csökkentést írásban rögzítse a munkaadó és a munkavállaló a kérelem beadása előtt, addig ezt most nem kell előre megtenni. A változás annyiban jelent hátrányt a munkavállalóknak, hogy az alapbér összege kisebb lehet, mint a távolléti díj.

Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet: az új rendelet módosította a csökkentett munkaidő fogalmát is. A veszélyhelyzet kihirdetését követően módosított munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti 25 százalékát elérő, de a 85 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, azaz már egy eredetileg napi 8 órában foglalkoztatott, majd 2 órában továbbfoglalkoztatott munkavállaló esetén is lehet igényelni a támogatást.

És, hogy milyen feltételekkel? Alapvető feltétel a munkavállaló részéről, hogy ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, valamint a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (március 11-étől) munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét. Nincs változás abban, hogy a bértámogatás igénylése során bizonyítani kell, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek. Azonban nem kell bizonyítani, hogy a cég a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket már kimerítette. A támogatás feltétele, hogy a munkáltató legalább hat hónapja működjön, és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor ne részesüljön munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, esetleg kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában. A támogatás a fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. A támogatással együtt számolt munkabér összegének a támogatás időtartama alatt el kell érnie a munkavállaló eredeti alapbérét. Lényeges könnyítés viszont, hogy a kitétel nem vonatkozik arra az esetre, ha a munkaidő-csökkentés legalább 50 százalékos. A munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is érvényes már a támogatás.

Ami sokak figyelmét elkerülheti: az egyéb támogatások fennállására vonatkozó előírást nem a vállalat egésze, hanem az egyes, a bértámogatásba bevonni kívánt munkavállalókra vonatkozóan kell vizsgálni. A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, legfeljebb három hónapra vehető igénybe. A köztehermentes támogatást a kormányhivatal közvetlenül a munkavállaló részére havonta folyósítja utólag. Ha tehát júniusra már igénybe szeretnénk venni a támogatást, a benyújtási határidő május 31. – hangsúlyozta Asztalos Dóra.

A támogatásra néhány nappal ezelőttig több mint 5400 vállalkozás nyújtott be kérvényt, mintegy 72 ezer munkavállalóra vonatkozóan. Dolgozónként átlagosan több mint 160 ezer forint állami támogatásra pályáztak eddig közösen a cégek és a munkavállalók. A legtöbb igény a feldolgozóiparon, a kereskedelmen és a gépjármű-javításon kívül a turizmus-vendéglátás területéről érkezett. Az utóbbi ágazatban dolgoznak a kőszegi Alpokalja Panzió munkavállalói is: hárman az elbocsátástól menekültek meg a támogatással.

Jeszenszky Zsuzsa ügyvezető elmondta: eredetileg teljes munkaidős munkavállalóként alkalmazták a szakács és felszolgáló kollégákat. Miután kihirdették a veszélyhelyzetet, négy órára csökkent a munkaidejük, ennek megfelelően a bérük is. – Várható volt, hogy a kormány bejelenti a gazdasági akciótervet. Áprilisban még csak tájékozódtunk, közben módosult a rendelet. Május elején fordultam segítségért a Vas Megyei Kormányhivatalhoz, értelmezték, egyértelművé tették a számomra kérdéses pontokat. Néhány nap múlva beadtuk az igénylést, és gyorsan megérkezett a határozat, pozitívan bírálták el a kérvényünket. Nagyon örülünk – régóta együtt dolgozunk a kollégákkal, jó, hogy így alakult a történet, és folyamatos lehet a munkaviszonyuk.