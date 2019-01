Április 15-ig gyűjtik az 1980 előtti gyermekjátékokat a Berzsenyi könyvtárban

Retró játékokból és gyermekportrékból rendez kiállítást a Berzsenyi Dániel Könyvtár, amelyhez egész Vas megyéből gyűjtik a tárgyakat, fotókat.

A rendezők a könyvtár helytörténeti klubjának szervezői, Szalainé Bodor Edit könyvtáros és Spiegler Tibor magángyűjtő. A kiállítás a terv szerint május 23-án nyílik, és június 15-éig lesz megtekinthető, utána a játékokat tulajdonosaik visszakapják.

A kiindulási pontul szolgáló „mintagyűjtemény” – hogy milyen játékokra számítanak – Spiegler Tiboré, ezért meglátogattuk a gyűjtőt, akinek nem ez a specialitása, de a sok zsibijárás magával hozza a „mindent gyűjtést”, amit aztán az ismerősök is elkezdenek kiszolgálni, hozzák, ajándékozzák is a tárgyakat, tudják, hogy itt jó helyen van, megőrződik.

Vonzódást érzek a világból kimenő tárgyak iránt, félek, hogy elvesznek. Azt gondolom kényszeresen, hogy ha nem rakom el, nem marad meg. Tudom, hogy ez szerencsére nem így van, mert sok jó gyűjtő van. Gyűjtöm a neves szombathelyi fotóműhelyek képeit is – mondja Spiegler Tibor, miközben megmutatja a játékait: a triolát, a betonkeverő autót, a súlyos ólomkatonát, a 60-as évek kis fényképezőgépeit, a kis vasalókat, a mini sparheltet, a kerekes kis varrógépet, ami egy egyszerű öltést is tudott.

Nézzük, búg-e még a szivárványszínekre festett búgócsiga? Ha elég gyorsan pumpáljuk, bizony megvan a régről jól ismert hang, zene füleinknek, mindenkinek a saját gyerekkorából. Most megint lehet kapni, amint az ugróbékát is, igaz, ezek valahogy nem olyanok, mint a régiek. Valamikor a lemezgyár készítette ezeket, most utángyártásban elég drágán lehet megvásárolni mint nosztalgiajátékokat. Előkerül egy elnémult kapszlis pisztoly, amiben papírszalag futott, azon pontokban ragasztott durranóelegy, erre csapott rá a kakas, úgy durrant. A híresen kerregő játék gépfegyvernek sincs már hangja, nincs bele tűzkő, amit a csőrébe kellett csavarni, és egy reszelőszerű nyelv csiholt rajta szikrát…

Ez a retró gyerekjátékok világa, amiből már kinőttünk, talán el is felejtettünk, de az élményeket még hordozzuk, talán mindannyiunknak van kedves emléke gyerekkorából a polcán, dugifiókjában, titokdobozában. Ezeket várják a könyvtárban: lendkerekes autót, babaházat, bohócot, négerbabát. Iparilag vagy kézműves munkával készített gyermekjátékot, amelyik ép, hiánytalan, lehetőleg működőképes.

Társasjátékokat, táblajátékokat, gyermekkártyákat, mechanikusan, vagy elektronikusan működő játékszereket. Nem várnak gyermekkönyveket, sem valamilyen szempontból veszélyes játékszereket és balesetvédelmi, illetve érintésvédelmi szempontból nem biztonságos darabokat. Csak az 1980 előtt készült és forgalmazott gyermekjátékokról lehet szó, amelyeket április 15-éig kell beadni a könyvtárba, személyesen Szalainé Bodor Editnek, aki az átvett tárgyakról átvételi elismervényt ad.