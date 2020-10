Az anyanyelv gyakorlása fontos: a Porabje ebben is sokat segít a Rábavidéken

A hírek és információk szállítása mellett az anyanyelv gyakorlása is fontos célja a rábavidéki szlovénok hetilapjának, a Porabjénak. A maroknyi csapat élén kezdettől Szukics Marianna látja el a főszerkesztői feladatokat.

Az 1990-ben megalakult Magyarországi Szlovének Szövetsége már a következő évben útjára indította a kéthetenként megjelenő újságot. Ljubljanából, a szlovén államelnökségtől kértek támogatást. Az első szám 1991. február 14-én jelent meg, fekete-fehérben, hat oldalon. A terjedelmet már a harmadik számnál nyolc oldalra emelték. A Porabje 2014-től színesben, 2015-től heti rendszerességgel, 2017 óta pedig heti 12 oldalon jelenik meg. A kiadó az MSZSZ, a szerkesztési munkák Szentgotthárdon zajlanak, ám a lapot a mai napig Muraszombatban nyomják, 650 példányban.

– Két főállású újságíró, illetve fotós segíti a munkámat – mondja Szukics Marianna, aki inkább mindenesnek, semmint főszerkesztőnek tekinti magát. – Rajtuk kívül hat-nyolc állandó külső tudósító vesz részt a lapkészítésben. Van egy riporterünk Szlovéniában is, aki a Muravidékről szállít anyagokat, és minden olyan anyaországi eseményről tudósít, amely bennünket érinthet. Sok információ érkezik a rábavidéki szlovén falvak egyesületeinek, nemzetiségi önkormányzatainak vezetőitől is.

A Porabje több tekintetben is egyedülálló magazin – abban például, hogy a cikkek egy része irodalmi nyelven, másik része helyi tájnyelven íródik. A fiatal szerzők inkább irodalmi szlovén nyelven készítik el cikkeiket, s ezek így is kerülnek be az újságba. A szerkesztő azonban törekszik a rábavidéki nyelvjárás megtartására is, az idős olvasók ugyanis azt jobban értik. Csak magyar nyelvű írások nem jelenhetnek meg, nehogy az olvasók „elkényelmesedjenek”.

Az eredendően pedagógus és népművelés szakos Szukics Marianna és kollégái ragaszkodnak ahhoz, hogy a lap betöltse a nyelvápolás, a nyelvfejlesztés feladatát. Egy-egy szakcikkben a nehezebb kifejezéseket zárójelben odaírják magyarul, így fejlődhet az olvasók szókincse. A hetilap a kisebbséggel kapcsolatos helyi hírekből, muravidéki tudósításokból, portrékból, tévéműsorból, programajánlóból, beküldött gyermekmunkákból áll össze. Néhány oldalt mindig ismeretterjesztő sorozat foglal el, most éppen szentek életéről. Minden évben kalendárium készül, és karácsonyra egy kortárs szlovén szépirodalmi művel ajándékozzák meg az előfizetőket.

A kiadás költségeit jelenleg 70 százalékban a magyar kormány biztosítja az Országos Szlovén Önkormányzat költségvetésén belül elkülönítve, 30 százalék az anyaországból, a Határon Túli Szlovének Hivatalától érkezik. A szerkesztőségi helyiség a Szlovének Házában kapott helyet. A terjesztést a környéken saját terjesztők végzik, a távolabbi előfizetőknek postán adják fel a lapszámokat.

A Porabje ötven példányát a Muravidéken olvassák, további ötven az USA-ba, Argentínába, Brazíliába és a világ más pontjára utazik, hírt adva az elszármazottaknak a magyarországi szlovénség életéről.