Az anyatejjel nem lehet átadni a babának a koronavírust

A koronavírus-fertőzés miatt nem kell abbahagyni a szoptatást: a Covid és az anyatejes táplálás kérdéseiről dr. Zsófi Katalinnal beszélgettünk.

Az eddigi tudományos ismeretek és tapasztalatok alapján csekély annak az esélye, hogy a magzat az anyaméhben fertőződjön meg, és az újszülöttek is többnyire vírusmentesen jönnek világra. Az anyatejben megjelenő vírusellenes ellenanyagok a szoptatás révén védik a babát – hangsúlyozza dr. Zsófi Katalin, aki elkötelezett a szoptatástámogatás iránt. A Semmelweis Egyetem laktációs szaktanácsadó szakán végez idén.

Pályakezdő rezidens orvosként nagyon sok újdonsült édesanyával került kapcsolatba, már akkor úgy érezte, szívesen dolgozna szoptatási szaktanácsadóként. Három gyermeke révén is megtapasztalta, hogy milyen nagy a bizonytalanság egy frissen szülő édesanyában, mennyi kérdés-kétség van afelől, hogy jól végzi-e a feladatát. Ezek a tapasztalatok is arra ösztönözték, hogy egyre többet tudjon meg a szoptatásról. – Tiszta szívből szeretnék minél több édesanyának segíteni, hogy átélhessék ezt a csodát. Szeretnék szakmailag fejlődni, és magas szinten művelni ezt a hivatást, ezért szeretném letenni az IBCLC nemzetközi laktációs szaktanácsadói szakvizsgát – mondta Zsófi doktornő, aki személyesen hitelesíti a témáját, hiszen mindhárom gyermekét két éves korukon túl, igény szerint szoptatta. A koronavírus-járvány időszakában is kiáll a szoptatás mellett, mert annak számos előnye felülmúlja azt a kockázatot, hogy az újszülött a szoptatás közben cseppfertőzéssel megfertőződjön. – Az édesanya igazolt vagy gyanított Covid-fertőzése esetén is érdemes szoptatni, akár a szülés előtt, akár utána derül ki a betegség. Ritkán, ha súlyos légúti tünetei vannak az anyának (például súlyos köhögési rohamok), előfordulhat, hogy a szoptatás akadályba ütközik, de ilyenkor is a lefejt anyatejes táplálás javasolt. A megfigyelések alapján a szoptatás nem súlyosbítja az édesanya amúgy általában enyhe lefolyású betegségét. A lefejt tejet ugyanúgy lehet hűtőszekrényben tárolni, illetve fagyasztani, mint járványmentes időszakban. A WHO közlése szerint a Covid-19 vírust eddig egyetlen igazoltan, vagy feltételezetten fertőzött anya tejében sem mutatták ki. A kisgyermekek között csak néhány esetben igazolódott a fertőzés, és ebből is legtöbbször enyhe vagy tünetmentes lefolyású a betegség.

A család tárgyi környezetében ajánlott a felületek rendszeres fertőtlenítése, a doktornő ezenkívül a „légúti etikettre” külön felhívja a figyelmet. Tüsszenteni, köhögni egyébként is a könyökhajlatba vagy papír zsebkendőbe illik, a baba védelmében pedig kötelező. Amint köhögés, tüsszentés után a soron kívüli kézmosás vagy kézfertőtlenítés is. A papír zsebkendőt használat után azonnal a szemetesbe kell dobni. Az anyukáknak nemcsak az arcmaszk használata javasolt, de annak naponta többszöri cseréje is.

Kiemelt képünkön: Dr. Zsófi Katalin mellett Sánta Andrea. A doktornő Andrea kisfiát, Norbit vizsgálja