Az édesapákért szólt a zarándokok imája

Három zarándokszakasz zárult a vasvári plébániatemplomnál az idei 1Úton nemzetközi zarándoknapon. A lelki feltöltődést hangsúlyozták a zarándokok, akár Hosszúperesztegről, akár Halogyról tették meg a maguk útját.

„Halld meg imánkat, Mária, édes vasvári szűzanya”– ezzel az énekkel vonultak a vasvári plébániatemplomba a zarándokok. Bevárták egymást: Halogyról és Hosszúperesztegről indult egy-egy csoport. – Ez egy külön feltöltődés. Mióta nyugdíjas vagyok, minden évben elmegyek, hálát adok a Szűzanyának, hogy megéltem a nyugdíjas kort egészségben, és a családomért, hogy egyben tartson minket a Jóisten – mondta Horváth Endréné. Vasvárról busszal mentek Halogyra, onnan gyalog indultak vissza. – Minden faluban, minden templomban megálltunk, imádkoztunk, útközben rózsafüzért, énekeltünk – számolt be Horváth Endréné. – Az ember elfeledkezik a mindennapokról, csak a Szűzanya meg a Jóisten jár az ember eszében – mondta az ilyen alkalmak jelentőségéről. Szentmisével és estebéddel zárult a Vasvárra érkezett zarándoklat.

– Hosszúperesztegről indultam, ez a keleti ág. Volt, aki időközben visszafordult, kisebb szakaszokat is lehet tenni, nem kell az egész utat bejárni – mondta Drimmer Lászlóné koordinátor. – A templom már előre harangszót ad, amikor érkezik a csapat, ott egy kis vendéglátás, ima – mondta a zarándoklat menetéről.

A Rotunda-úton haladóknak volt bőven állomása, míg a Hosszúperesztegről indult Mindszenty-zarándoklat résztvevői csak Csehimindszentet ejtették útba, és kerékpáros zarándoklatot is tartottak, ez utóbbihoz csatlakozott Seba atya is, a biciklisek Vasvárról indultak, Halogyra kerekeztek, aztán vissza Vasvárra. Többen csak egy-egy szakaszra csatlakoztak a kijelölt úthoz, amelynek végén Vasváron Tete Remis SVD atya mutatott be szentmisét. A zarándokcsoportok zászlóira szalagok kerültek: mintegy igazolásként az idei út, útszakaszok után. Vas megyében még Celldömölk, Csepreg, Kőszeg és Szentgotthárd volt egy-egy vagy több szakasz úti célja. Közös volt minden szakaszban az idei imaszándék: a lelki pillért dr. Székely János szombathelyi megyés püspök adta, az édesapákért megfogalmazott imával: „Hálát adunk az édesapákért, akik azt a küldetést kapták, hogy a Te atyai jóságod, bölcsességed, gondviselésed követei és megvalósítói legyenek gyermekeik felé. Hálát adunk minden fáradozásukért, szeretetükért. Segítsd, Urunk, az édesapákat! Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonya, a Te pártfogásodba ajánljuk az édesapákat, segítsd őket, hogy családjaink sziklái, erőforrásai lehessenek, Ámen.”