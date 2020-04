Az internetre költözik a Herényi Virágút is

A közleményt változtatás nélkül közöljük:

A koronavírus-járvány miatt sajnos a 2020. április 25-26-ra tervezett 18. Herényi Virágút ugyan fizikálisan elmarad, a szervező Herényi Kulturális és Sportegyesület online felületein, színes tartalmakkal megeleveníti a Virágút hangulatát.

2020. április 20-tól a Herényi Vírágút weboldalán, valamint Facebook-oldalán változatos tartalmakkal várja az érdeklőket az egyesület. Képzőművészek virágos színezőkkel csatlakoztak a kezdeményezéshez: a kicsik és nagyok számára egyaránt letölthető színezőket bármilyen technikával ki lehet színezni, a beküldött alkotásokat bárki megtekintheti majd a Virágút felületein.

Kulturális tartalommal is készülnek a szervezők: archív anyagokból, régi újságcikkekből, képekből és videókból készült összeállításokban idézik fel az elmúlt 17 év eseményeit. Az online virágos kezdeményezéshez csatlakozott továbbá több olyan előadó és zenész is, akik az elmaradt rendezvényen léptek volna fel; ők most egy-egy videó erejéig jelentkeznek a Virágút közönsége számára.

A Virágút elmaradhatatlan szereplői a kertészek és kertészeti standok, így ők az internetes hangulatidézésből sem maradnak ki. A Herényi Kulturális és Sportegyesület múlt héten indította el „Kertészet nézőben” című, kertészeteket bemutató videósorozatát, amelyben a rendezvényen megforduló kertészek és cégek munkáját, kínálatát mutatja be. A sorozat részeit a Facebookon, majd később a YouTube-n is közzé teszik.

Mivel a járványhelyzet ellenére több kertészet továbbra is várja a vásárlókat, az egyesület ezekben a napokban tette közzé a Herényi Virágút weboldalán azt a listát, amely a korábbi Herényi Virágutakon megjelenő kertészeti árudákat és dísznövénykertészeti vállalkozásokat tartalmazza. Ezzel a lépéssel szeretné a szervezet megkönnyíteni az árudák és a vásárlóközönség közötti kapcsolatfelvételt és kommunikációt. )

A listán felül a Herényi Kulturális és Sportegyesület valamennyi online felületét a következő hetekben felajánlja a kertészetek számára kínálatuk bemutatására, így próbál segíteni ebben a rendkívüli helyzetben. A Vas megyei árusok számára is megjelenési lehetőséget biztosít az egyesület, több kézműves és őstermelő is csatlakozott az online kezdeményezéshez.

Versel a család címmel egy másik felhívást is közzétett a Herényiek Háza: az alábbi szavak felhasználásával (virág, Herény, út, tavasz, álmok, pillangó, vidám, köszönt, illat, sokaság,

zene, arcok, séta, muskátli, tulipán, szirmok, színes, üzenet) kell egy verset írni az alkotni vágyóknak. Minden szó felhasználása kötelező, viszont szabadon alkalmazható, így azokat lehet ragozni és más összetételben is használni. A szavak indokolt ismétlése is megengedett. További elvárás a minimum 3 versszak, melyek mindegyike 4 soros; valamint minimum 4 szótagú verssorok, (a verssorok ennél több szótagúak is lehetnek); emellett a rímelés ajánlott. A műveket április 23-ig lehet leadni a [email protected] e-mail címre, a versek pedig megjelennek a Herényi Virágút Facebook-oldalán is. A legtöbb lájkot szerző alkotó a Herényiek Háza ajándékát kapja – tájékoztatott Simon Ádám, a Herényi Kulturális és Sportegyesület kulturális szervezője.