Az új Rába-híd Sárváron a 300 milliós kerékpárút-beruházás része

Tartópilléreire emelték az új sárvári ártéri Rába-hidat: leglátványosabb szakaszához érkezett a háromszázmillió forintos beruházással a Sárvár-hegyközségi településrésztől a városi gyógyfürdőig épülő kerékpáros-gyalogos út kivitelezése.

A több mint húsztonnás fémhíd előregyártott elemeinek összeillesztése és csavarozása után kezdődött meg a daruzás folyamata. A munkálatok idejére lezárták a 84-es főutat, a darukar csak a már meglévő híd felett tudta irányba állítani a függő fémszerkezetet.

Háromszázmillió forintos beruházással kerékpárút épül Sárvár hegyközségi településrészétől a városi gyógyfürdőig, amelynek része egy kerékpáros-gyalogos ártéri híd, továbbá újra használatba vesznek két százéves hidat is a kerékpárút nyomvonalán.

A 84-es főút Sárvárról kivezető szakasza mellett épülő kerékpárút hat méter magas töltést kapott. A beruházás illeszkedik a hegyközségi körforgalomtól Gércéig megvalósuló kerékpárúthoz, amely a nagyon forgalmas 84-es utat váltja ki.

A beruházás a Vas megyei önkormányzat és Sárvár város önkormányzata által létrehozott konzorcium révén valósul meg. A két elem része a kerékpáros turizmus megyei szintű fejlesztéseként tervezett termál-túraútvonalnak.

– A beruházás során már eddig is több látványos dolog történt, a főút mellett elkészült a kerékpárút töltése, aminek a nyomvonala érintett két száz évvel ezelőtt épült ártéri hidat is, amelyek így újra használatba kerülnek. Ezeken túl épül meg az új ártéri Rába-híd. Ami egyfajta várostörténeti esemény is, hiszen tíz éve nem épült híd a városban, és 15 éve adták át a Nádasdy Ferenc hidat a sárvári elkerülő útszakaszon a Rába felett – mondta el a híd beemelése kapcsán Máhr Tivadar alpolgármester.

A kerékpáros turizmus a legnagyobb ütemben fejlődő turisztikai ágazat.