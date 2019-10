Az Uraiújfalu 11 találatig jutott

A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság az északi és a déli csoportban.

Északi csoport

Kemenesalja–Söpte 0-3 (0-0). Vönöck, 100 néző, vezette: Sály K.

Kemenesalja: Nagy Sz. – Bándoli, KOLOMPÁR (Baráth), Szakál E. (Lőrincz G.), Kóbor, Fülöp (Bodor), Czöndör, LŐRINCZ M., SZAKÁLY, VARGA R. (Szakál M.), Őri.

Söpte: Gombor – Kovács E. (Varga Cs.), Polgár, Pusker, Orbán, Németh M., Pungor, Nagy K., Varga A., Szakály, Szép (Németh B.).

Gólszerző: Pungor (3).

Ezen a meccsen semmi sem kedvezett a vendéglátónak: két meg nem adott 11-es borzolta a hazai szurkolók kedélyeit, illetve a másik oldalon egy lesgól. Pedig a Kemenesalja az első játékrészben méltó ellenfelei voltak a listavezetőnek.

Uraiújfalu–Gencsapáti 11-0 (4-0). Uraiújfalu, 80 néző, vezette: Talabér N.

Uraiújfalu: Harcsár – Szabó M., Varga Zs., Gáspár, Gallen A., Varga Pá. (Németh B.), Agg, Keszei, Farkas A. (Varga Pé.), Gallen I., Németh I. (Pungor).

Gencsapáti: Lőrincz D. – Czika, Kovács A. (Markó), Fogl, Varga R. (Németh T.), Domján, Bokor, Egyed, Lőrincz T., Tóth B., Tar.

Gólszerzők: Agg (6), Szabó M. (2), Pungor, Keszei, Farkas A.

A sportszerű mérkőzés 10. másodpercében már 1-0-ra vezetett a hazai csapat. Az első félidőt pedig négy gólos előnnyel zárta. A második játékrészben pedig már tetszés szerint rúgta a gólokat. A gólarány ilyen nagy különbség ellenére sem túlzott. A hazai csapatban mindenki jól teljesített.

Honvéd Sé–Bozsok 1-1 (0-1). Sé, 100 néző, vezette: Farkas G.

Sé: Földi – Al Hersh (Vámos), Séfer, Elekes, Kovács K., Werderits, Muzsai (Farkas P.), Bogyai (Haraszti), Fichtacher, Soós, Uri.

Bozsok: Szabó Christopher – Kratochwill (Tóth G.), Németh D., Dévényi, Horváth P. (Pál), Kovács P., Szalai, Rapi (Tóth D.), Könye, Kiss M., Horváth Á.

Gólszerzők: Bogyai, ill. Szalai.

A több játékosát is nélkülöző hazai csapat azzal a szándékkal lépett pályára, hogy visszatérjen a győzelem útjára. Ehhez azonban a vendég Bozsoknak is volt egy-két szava, olyannyira, hogy a zavarodottan játszó hazaiak ellen az első negyedóra végén egy bombagóllal vezetést is szerzett. Sőt, további helyzetek is adódtak a vendégek előtt, de nem koncentráltak eléggé a befejezéseknél. A második félidőben egy más felfogásban játszó séi csapatot láthatott a közönség. Ekkor már a hazaiak utalták a játékot, egyenlítettek is, izgalmassá téve az utolsó fél órát. Azonban hiába domináltak továbbra is, a győztes találatot csak nem sikerült bevinni. A küzdelmes mérkőzésen az első félidőben a vendégek, a másodikban pedig a hazaiak nyerhették volna meg a meccset – a döntetlen igazságos eredmény.

Sitke–Elektromol Spari 0-1 (0-1). Sitke, 50 néző, vezette: Mónos J.

Sitke: Kelemen – Imre Gá., Bagoly G., Bagoly A. (Nagy D.), Papp B. (Hantó), Poós, Tóbiás, Szita (Németh M.), Sulyok, Horváth G., Imre Ge.

Spari: Biró – Virág, Szabó P., Kovács T., Pulai, Grubick, Dancs (Dienes), Fritz, Tóth A. (Pados), Németh V., Németh R.

Gólszerző: Pulai.

Ebben az osztályban ritkán látni ilyen alacsony színvonalú mérkőzés. A csapatoknak összesen három kaput eltaláló lövésük volt. Ezekből a vendégeknek sikerült egy gólt szerezniük, így három ponttal távoztak.

Ölbő–Gérce-Vásárosmiske 2-1 (0-1). Ölbő, vezette: Szabó I. Z.

Ölbő: Varga D. – Nardai (Tóth A.), Kovács T., Szele, Tóth G., Biró (Baksay), Németh Z., Farkas B., Weinelt, Juhász (Marton), Kalányos (Fehér).

Gérce: Komáromi Z. – Komáromi A., Németh T., Máthé, László, Horváth B. (Pethő), Mórocz, Hompok, Sali, Bognár, Major.

Gólszerzők: Baksay, Farkas B., ill. Hompok.

Küzdelmes mérkőzésen az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak játszottak jobban. A lehetőségeit jobban kihasználó hazai csapat aratott győzelmet.

Zanat–Szeleste-Pósfa 2-3 (1-1). Szombathely, 50 néző, vezette: Monostori I.

Zanat: Szentgyörgyvári – Schmidt, Guttmann, Horváth G. (Szabó Z.), Gyurácz, Szalay, Pörge, Szabó B., Varga N. (Németh P., Kiss M.), Bakucz, Putz.

Szeleste: Kovács M. – Pethő, Fülöp, Földi, Riba, Szabó B. (Vincze), Nagy I., Varga M., Könczöl, Horváth L. (Nagy D.), Trittremmel.

Gólszerzők: Putz (2), ill. Fülöp (2), Könczöl.

A hazaiak álmosan kezdetek az erős szélben, de a vezetést így is megszerezték egy szép akció végén. Ettől aztán megnyugodtak, azt hitték, hogy meg is nyerték a mérkőzést. Azonban a vendégek egy bombagóllal – a semmiből – még a szünet előtt egyenlítettek. Fordulás után mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, mígnem a vendégek ismét találtak egy gólt. A hazaiak ébredeztek, mentek előre, sikerült egyenlíteniük. Ám a hosszabbításban a Szeleste egy tizenegyessel megszerezte a három pontot – egy olyan mérkőzésen ahol egyik csapat sem érdemelt győzelmet. A Zanat egymás után két mérkőzésen veszített pontot a hosszabbításban.

Alsóújlak–Mersevát 9-0 (2-0). Alsóújlak, 130 néző, vezette: Szejke L.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi, Varga K. (Takács), Pados (Gampel Dá.), Toldi (Asztalos), Varga Á., Varga N., Ódor (Fülöp), Rohonczi (Gampel Do.), Nagy Z., Varga R.

Mersevát: Tóth Á. – Nagy Á. (Németh G.), Gönye B., Csite (Szabó K.), Orbán Gy. (Takács), Gönye G., Dénes, Gáncs, Orbán B., Czupor, Győrvári G.

Gólszerzők: Varga R. (4), Varga Á. (3), Pados, Toldi.

Két meghatározó játékos is hiányzott a hazai csapatból. Ennek ellenére az Alsóújlak győzelmi reményekkel, motiváltan lépett pályára – ami a gólok számában is megmutatkozott. Így szép győzelemmel, remek játékkal szolgálta ki szurkolótáborát. A vendégek sportszerűen viselték a nagy arányú vereséget.

ÖTE Ikervár–Pecöl 5-1 (3-1). Ikervár, 100 néző, vezette: Marácz Z.

Ikervár: Takács – Belegrai, PAP, NAGY A. (Dobson), VINCZE Z., Németh P. (Németh D.), Vincze T., DÖBRENTE, Vass, Varga M., Schimmer (Dobány).

Pecöl: Takács – Pálfi (Szemes D.), Szemes Z., Varsányi, Oszkó, Farkas A., Hóbor, Németh Á., Janek (Both), Horváth B., Székely (Lakatos).

Gólszerzők: Nagy A. (2), Döbrente (2), Pap, ill. Farkas A.

Az erőfölényben játszó ikervár az első perctől az utolsóig a kezében tartotta a mérkőzést. És magabiztos játékkal tartotta otthon a három pontot.

A 11. forduló menetrendje, vasárnap, 14.30: Spari–Sé, Bozsok–Kemenesalja, Söpte–Uraiújfalu, Pecöl–Alsóújlak, Mersevát–Zanat, Gérce-Vásárosmiske–Sitke, Gencsapáti–Ikervár, Szeleste-Pósfa–Ölbő.

Déli csoport

Bajánsenye–Rábatótfalu 0-4 (0-2). Bajánsenye, 70 néző, vezette: Vass I.

Bajánsenye: Kalamár – Albert, Szabó Sz., Luter, Bakó, Fábián B. (Fábián K.), Kovács I., Simon (Vörös B.), Horváth B., Kosár, Vörös G. (Kovács V.).

Rábatótfalu: Senkó – Keresztúri, Náricza, Szakács, Balázs A., Düh, Balázs L., Bouti (Anderkó), Domján Dá. (Németh D.), Kovács B., Domján Do.

Gólszerzők: Balázs L. (2), Kovács B., Bouti.

Az elmúlt hetekben, hónapok hihetetlen sérüléshullám sújtja a Bajánsenyét. Ezért a házigazda kedvezőtlen előjelekkel várta a találkozót: a kezdő csapatból hat játékos hiányzott. Így az elmúlt héttől kezdődő mélyrepülés tovább folytatódott. Csak az a kérdés, hogy meddig tart? A vendég szervezett játékkal aratott megérdemelt győzelmet.

Gyöngyöshermán-Szentkirály– Club Walnut-Nádasd 2-5 (1-4). Szombathely, 80 néző, vezette: Kedves R.

Gyöngyöshermán: Geicsnek – Szilvágyi, Horváth Á. (Szűcs), Kovács G., Kis (Dénes), Hegedűs (Balázs), Szabó A., Németh Sz. (Dalmi), Bazsó, Kopácsi, Borbás.

Nádasd: Horváth A. – Varga K., Pálmai, Urbán, Zsoldos (Németh M.), Kalamár, Meskó M., Tuboly, Szakály, Meskó E., Babos.

Gólszerzők: Kopácsi, Bazsó, ill. Urbán (2), Meskó M. (2), Varga K.

Kiállítva: Hegedűs (80., Gyöngyöshermán).

A kulturált játékot bemutató Nádasd megérdemelten győzött – igaz, három hazai játékos is megsérült. Ugyanakkor a bírói hármas ténykedésének köszönhetően rendkívül ideges hangulatú mérkőzést vívtak a felek. A roppant arrogáns játékvezető nem, hogy nem sprintelt, de még csak nem is kocogott, szinte a kezdőkörből vezette le a meccset, rengeteg hibával – mindkét szurkolótábor haragját kivívta. Az egyik partjelző még a helikoptereknek, a varjaknak is integetett – les címén. A másik – tapasztalatlan – partjelző pedig nem vette észre, hogy a csapatok térfelet cseréltek kezdésnél, így a vendégek söprögetőjét a hazaiak csatárának hitte jó 20 percig. Ha ilyenek megtörténhetnek, akkor nem érdemes időt, pénzt áldozni az amatőr futballra.

Felsőcsatár–Viszák 3-1 (3-0). Felsőcsatár, vezette: Harcsár R.

Felsőcsatár: Horváth Cs. – Czlenner, Podlaviczki, Cobzaru (Terentii, Windisch), Kopácsi, Horváth Sz., Krancz, Schmalzl (Takács), Böhm, Horváth L., Varga P.

Viszák: Szabó Gy. – Németh I., Tóth P., Agg M., Novák, Biczó, Horváth R., Agg A., Vass, Kádár, Agg R.

Gólszerzők: Horváth L., Cobzaru, Kopácsi, ill. Agg A.

Vasszécseny–Tápláni KSK 4-3 (1-2). Vasszécseny, 100 néző, vezette: Szabó P.

Vasszécseny: PUNGOR – Horváth D. (Zsolnai), Viszked, Pongrácz Zs., Pongrácz D. (Horváth G.), Kiss B., ORSÓS, Varga M., SZAKÁCS, Pető (Bori), Maczek (Gudics).

Táplán: Molnár D. – Stieber, Balázs, Orsós, Borbás, Mikovics, Rajzinger, Jantos, Németh B. (Káldi M.), Kónya, Káldi I.

Gólszerzők: Viszked (2), Zsolnai, Pongrácz Zs., ill. Rajzinger, Borbás, Orsós.

A mérkőzés 11-es párbajjal indult: a hazai csapat korán vezetést szerzett egy büntetőből, amire a vendégek gyorsan két góllal válaszoltak – az első tápláni 11-est védte a kapus, a kipattanót azonban a hálóba juttatták a vendégek, a második 11-esüket biztosan értékesítették. A hazai csapat azonban még az első félidőben megfordította az állást. A második félidőben tovább növelte előnyét a Vasszécseny,de a táplániak nem adták fel és egy hajrában szerzett góllal nyílttá tették a meccset, de egyenlíteniük már nem sikerült.

Őriszentpéter–Tutitextil Körmend VSE 1-6 (0-1). Őriszentpéter, 100 néző, vezette: Kedves R.

Őriszentpéter: Szukics – Kósa N., Mihályka (Iván), Sály, Gerencsér, Stájer, Kovács R., Kulda, Kósa L., Szép, Horváth A.

Körmend: Kecskés – Sipos (Horváth Dániel), Velekei, Vajda, Osvald, Törő, Horváth Dávid, Petrovics, Sákovits, Horváth A. (Tomasics), Kis-Nemes.

Gólszerzők: Kósa N., ill. Törő (4), Osvald, Velekei.

Két ellentétes félidő produkáltak a felek. Ám amíg a hazaiak az első félidőben kihagyták a helyzeteiket, addig a vendégek fordulás után remek helyzetkihasználással rukkoltak elő, és megnyerték a meccset.

Balogunyom–Csákánydoroszló 1-1 (1-0). Balogunyom, 80 néző, vezette: Polgár T.

Balogunyom: Papp K. – Böle (Varga Z.), Vilics, Szén, Homor M., Fábián (Kozma), Homor D., Molnár T., Kalmár (Németh D.), Nemes, Marsai.

Csákánydoroszló: Baba (Dévai) – Sárközi, Danyi, Dedics, Makai, Horváth Á., Tóth N. (Farkas N.), Nagy M., Horváth Z., Meskó, Horváth M. (Szakály).

Gólszerzők: Kalmár, ill. Horváth M.

Az első félidőben egy eladott labdát megkaparintva szerzett gólt a Balogunyom, a másodikban egy kavarodás után egyenlített a Csákánydoroszló. A sportszerű mérkőzésen motiváltan, minden energiáját mozgósítva játszott a Balogunyom a fizikálisan erősebb, képzettebb játékosokból álló listavezető ellen. A vendégek többet támadtak, a hazaiak jól védekeztek, sokat futottak minden labdáért megküzdöttek, csapatmunkával szereztek pontot – ami nagyon kellett a megtépázott önbizalom helyreállításához.

Ják–Tanakajd 1-4 (0-2). Ják, 200 néző, vezette: Bíró O.

Ják: Szalay – Máté (Kovács G.), Odler, Vajda, Polgár, Tóta (Németh R.), Neubauer (Farkas G.), Takács, Bihun, Vizserálek (Horváth A.), Kiss R.

Tanakajd: Marcz L. – Könczöl Sz. (Vámos), Pintér, Kölkedi, Marcz G. (Sándor), Svób, Pál, Marcz M. (Filakovszky), Könczöl B. (Kiricsi), Tóth J., Preiczer.

Gólszerzők: Polgár, ill. Kölkedi, Filakovszky, Preiczer, Vámos.

Az első félidőben még egyenrangú csapatok csatáztak, a második félidő azonban már a vendégeké volt. Így a harcosabb, kapura veszélyesebb Tanakajd megérdemelten nyert.

A 11. forduló menetrendje, szombat, 14.30: Tanakajd–Balogunyom, Körmend VSE–Gyöngyöshermán- Szentkirály. Vasárnap, 14.30: Nádasd–Bajánsenye, Rábatótfalu–Vasszécseny, Tápláni KSK–Szentpéterfa, Viszák–Ják, Csákánydoroszló–Őriszentpéter. A Felsőcsatár szabadnapos.