Babaváró hinta-palinta: a nagycsalád nem csak álom

A családtervezésnél érzelmi és racionális szempontok egyaránt szerepelnek, hol egyik, hol másik kerül előtérbe. Megszólítottunk két anyukát.

A szombathelyi Németh Viktóriának és Marton Zoltánnak három hete született a kétéves Zara után a második gyermekük, Lara.

– Öt éve vagyunk együtt, tavaly házasodtunk össze, így tudtuk felvenni a csokot. Két gyereket vállaltunk a szerződésben, nem akartunk aláírni hármat. Ez nem azt jelenti, hogy nem tervezünk harmadikat, csak nyitva akartuk hagyni ezt a kérdést – meséli kérdésünkre Viktória.

– Amikor elkezdtük intézni ezt az egészet, még nem is lehetett felvenni használt házra 10 millió forintot, azóta már lehet. Egymillió 430 ezer forintot kaptunk. Mellette nagy a hitelünk, de inkább törlesztőrészleteket fizetünk a saját tulajdonunk után, mint ugyanennyit havonta albérletért. Addig nem akartunk második gyermeket, míg nincs meg a ház. Augusztusban írtuk alá a papírokat, és októberben tudtunk beköltözni. Akkor már útban volt Lara.

A szombathelyi Németh Viktória a párjával albérletben lakott, az első kislány oda született, és volt két kutyájuk. Mióta házban laknak, lett egy harmadik eb is.

– Ez a ház a hozzátartozó nagy telek miatt is értékes számunkra, szerettük volna, hogy a gyerekeknek meg a kutyáknak legyen tere, legyen hely elrúgni a labdát. A párom szeretett volna egy kisfiút. Most két kislányunk van, úgyhogy egy kicsit várunk, meglátjuk, milyen két gyerekkel, és két év múlva lehet, hogy azt mondjuk, jöhet a harmadik. Mi is hárman voltunk testvérek, és két-két év van köztünk, nekem nem lenne furcsa, ha három gyerekünk lenne – mondta az anyuka.

A csepregi Edőcs Dávid és Bognár Adrienn nagycsaládot terveztek már akkor, amikor megismerkedtek. 2012 óta házasok, három gyermekük van: Dávid hét, Hanna öt, Lola másfél éves, most várják a negyediket, várhatóan december 25-én érkezik, a legszebb karácsonyi ajándékként, amit egy család kaphat.

Adrienntől megtudjuk: a férjének három testvére van, úgyhogy a három gyerek volt az alap és a cél, hogy három biztosan legyen, a negyedik gyermek már a „ráadás”. Nagyon örülnek, szerencsésnek érzik magukat, mert fiú lesz, így kiegyenlítődik a nemek aránya: két kislányuk és két kisfiuk lesz.

Egy háromszobás családi házban laknak, most lett fontos a bővítés: plusz két szobát szeretnének építeni, és ezt állami (a szabad felhasználású „babaváró”) támogatással tudják megvalósítani. Jó helyen lesz a pocaklakó is, ha megszületik, mert van kert, az udvaron szép játszótér, a szülők képességfejlesztő játékokat is tettek bele, és sok háziállatot tartanak: a kutyáktól a malacokon, kecskén, libán, kacsán át a nyulakig.