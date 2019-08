Biztonságosabb közlekedésre lenne szükség Jákon

Gyalogátkelőhely, forgalomlassító sziget vagy rámpa, esetleg Véda-kapu kellene a településre – a Jákiak Jákért civil szervezet a biztonságosabb közlekedésért emeli fel a szavát.

Az utóbbi 15 évben megnőtt az autós forgalom Jákon, egyre tarthatatlanabb a forgalmi helyzet, ami a falu több pontján okoz mindennapi nehézséget az iskolába, óvodába igyekvő gyerekeknek, a falu Újperinthez közeli részén, a 8707. számú út mellett lakóknak és a busszal, gyalog vagy autóval közlekedőknek – állítja a Jákiak Jákért Egyesület. Forgalmirend-változást sürget május 2-án kelt, a Magyar Közút NZrt. Vas Megyei Igazgatóságának címzett több mint tízoldalas levelük, amelyre május végén megérkezett a válasz. Az egyesület szerint érdemi változás nem történt, a probléma nem oldódott meg.

A 8707-es úton Jákra érve a lakótelepi részen balról három utcát is elhagyunk, Vargáné Derda Dóra Ildikó, az egyesület elnöke azt mondja, a gondok nem ezeknél kezdődnek, hanem beljebb, ahol kanyarodik az út, és nehézkes autóval kijárni a telkekről, hiszen azonnal a közlekedő autókkal találják magukat szembe az ott lakók. – Azt kértük, hogy a települést jelző tábla kerüljön kijjebb, mert úgy 50 km/h-val haladnának az autósok, ehelyett 70-es sebességkorlátozó tábla került ki két helyre még májusban. A buszmegállóból is nehéz az átkelés a lakótelep felé, gyerekek, felnőttek is leszállnak ott.

Újperintben kialakítottak egy gyalogátkelőt, Jákon is ugyanaz a forgalom halad végig, mint ott – mondja, miközben egy piros Ferrari húz el mellettünk, inkább 100-zal, mint 70-nel. Válaszában a közútkezelő arra hivatkozik: a falu Szombathely felőli oldalán a lakott terület tábla után családi házak csak az út keleti oldalán épültek, a „lakott terület kezdete és vége KRESZ-táblákat csak akkor lehet elhelyezni, ha a szakasz teljes hosszában közvilágítást és járdát is építenek.

Beljebb, a központban, a templomdomb alatt is megállunk, az óvodába, az iskola éttermébe, a dohányboltba, lottózóba érkező emberek miatt reggel és délután is „katasztrofális a helyzet”. Ott sincs gyalogátkelő, ráadásul kétoldalt autók foglalják el a helyet. Az iskolába igyekvő kisgyerekek, a babakocsit toló anyukák is kénytelenek kimenni az úttestre. A közútkezelő területe az óvoda előtti rész, az óvodának van saját hátsó parkolója, mégis ezt használják inkább a szülők reggelente. Május 5-én, egy közös helyszíni szemlén a közútkezelő megvizsgálta a szakaszt, megállapították, hogy gyalogos-átkelőhely kialakítására nincs lehetőség az út vízszintes és magassági vonalvezetése miatt.

– Megoldási javaslatokat kértünk 2600 lakos érdekében, de a közútkezelő lesöpörte a kérdéseinket és az érveinket. Úgy érezzük, hogy csak kifogásokat keresnek. Csoda, hogy az említett helyeken nem történt még baleset. A tanárok a templomdombon kísérik le a gyerekeket, és ott viszik át az úton az étterembe. Összesen 340 óvodás, iskolás gyereket érint naponta a dolog. Az óvoda és az iskola vezetése teljes mértékben támogatja az egyesület törekvéseit: Kissné Nárai Mária, a Jáki Százszorszép Óvoda vezetője és Gálos Zsolt, a Jáki Nagy Márton Általános Iskola vezetője is ezt erősítette meg a helyszínen.

Szemes István polgármester tud a problémákról, jelen volt a májusi egyeztetésen, amelyen képviseltette magát az útügyi hatóság, a rendőrség és a közútkezelő is. Azt mondja, sokszor nekifutott már az önkormányzat, hogy a faluba bejövő járművek sebességét korlátozzák. Buszmegálló épült, a járdát a beépített terület kezdetéig kivitték, de hiába levelez évek óta lakossági panaszok nyomán a közútkeze­lővel, annyi változás történt csak, hogy a Nárai út kereszteződése elé kitették a gyalogosforgalomra felhívó táblát.

A helyszíni szemlén újra előjött a kérdés, ezután került ki a 70-es tábla. Az iskolánál nemsokára gyalogos-átkelőhely létesül, és tanulmánytervet készíttetnek, hogy az óvodánál is kialakíthassanak egyet, nem hagyják annyiban az ügyet.

A civilek megvárják, hogy az önkormányzat mit tud tenni saját hatáskörében, de ha nem lesz változás, szeptember–októberben ismét panasszal élnek. Már csak azért is, mert a jáki templom felújítása miatt szerintük még tovább nő majd az autós és a buszos forgalom.