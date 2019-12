Bodorics Pál lett a kamara új alelnöke

Küldöttközgyűlést tartott a megyei vadászkamara: évet értékeltek és alelnököt választottak a vadászatra jogosultak képviselői.

A küldötteket Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) Vas Megyei Területi Szervezetének elnöke köszöntötte, majd beszámolt a kamara idei tevékenységéről.

A küldöttgyűlésen többször is szóba került a 2021-es vadászati világkiállítás, amelyet Magyarország rendezhet és amelyhez Vas megye is csatlakozik vadászati témájú kiállításokkal, kiadványokkal – köztük egy vadászati almanachhal – és szakmai konferenciával.

A vadkár megállapításával kapcsolatos eljárás mellett szóba kerültek az adózással kapcsolatos jövő évi változások és a pályázati lehetőségek is. A megyéből eddig 29 sikeres pályázatnak örülhetnek a vadászatra jogosultak: öt címen összesen majdnem 17,5 millió forintot nyertek vasi pályázók, így a több mint 8 millió forintnyi önrésszel összesen 25 millió 666 ezer forintnyi beruházás valósulhat meg a megyében. A legtöbb támogatást (majdnem 9,5 millió forintot) vadlegelő létesítésére nyerték a pályázók.

A leköszönő Pukánszki Zoltán kamarai alelnök helyére szavazással Bodorics Pált választották meg a küldöttek.