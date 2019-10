Bölcs döntést vár a szombathelyiektől Gulyás, Hende és Balázsy

A vasárnapi választás tétje Szombathely számára a szövetség a kormánnyal, ami pedig a további fejlődés záloga – erről is beszélt tegnapi tájékoztatóján Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője.

A vasi megyeszékhely rendkívüli fejlődésen ment át az elmúlt kilenc évben, ennek folytatására van lehetőség a kormánnyal való együttműködéssel – mondta tegnap Szombathelyen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kifejtette, hogy ha ellenzéki vezetése lenne a városnak, akkor valószínűleg politikai támadások érnék a kormányt, persze a harcra is készek – de nem ez a cél.

Balázsy Péter, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje megismételte: – Békétlenség helyett béke, fejetlenség helyett fejlődés – ez a célja.

A kormány nélkül nem készülhetett volna el az M86-os és hasonlóan fontos Szombathely most adott közlekedési kihívásainak megoldása – mondta Hende Csaba a kormánnyal való együttműködésről. – Előttünk a feladat és mögöttünk a kormány – summázta Szombathely országgyűlési képviselője.

A kampányhajrában, az utolsó vidéki látogatások között fogadta el a szombathelyi meghívást – mondta el Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emlékeztetett személyes jó kapcsolatára Hende Csabával, Szombathely országgyűlési képviselőjével, ennek kapcsán pedig hangsúlyozta: a vasi megyeszékhely rendkívüli fejlődésen ment át az elmúlt kilenc évben. Ennek folytatására van lehetőség a kormánnyal való együttműködéssel – tette hozzá. Kifejtette, hogy ha ellenzéki vezetése lenne a városnak, akkor valószínűleg politikai támadások érnék a kormányt, persze a harcra is készek – de nem ez a cél, hanem Szombathely fejlődése. Úgy fogalmazott, hogy bíznak a szombathelyi választók bölcs döntésében, abban is, hogy kecsegtető a Balázsy Péter, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje által kínált alternatíva.

– Békétlenség helyett béke, fejetlenség helyett fejlődés – ismételte meg célját, szándékát Balázsy. Ő is kiemelte, hogy megválasztása esetén a kormánnyal összhangban folytathatja fejlődési pályáját Szombathely. Élhető, fenntartható és családbarát Szombathelyet szeretne – sorolta. Olyan várost, ahol a fiatalok megtalálják a számításukat. Mindent annak kell alárendelni, hogy ez megvalósuljon, mondta, és azt kérte, vasárnap mindenki vegyen részt a választáson és voksoljon lelkiismerete szerint.

– A 11-es Huszár útról jöttünk ide a belvárosba, 15 perc volt az út, ilyenek most a közlekedési viszonyok Szombathelyen, ez is mutatja, hogy szükség van elkerülő utakra – kezdte Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője. Számokat is sorolt: most 8 ezerrel több személyautó közlekedik a városban, mint 2010-ben. Az adódott közlekedési anomáliákat a város a saját erejéből nem tudja megoldani, ahogy az M86-os sem készült volna el a kormányzati támogatás nélkül. – Előttünk a feladat és mögöttünk a kormány – summázta Hende Csaba.