Bombázásokra emlékeztetett, Olaszfán is leszerelték

Már csak egy fémoszlop maradt a templom és az óvoda között az egykori légvédelmi szirénából Olaszfán. Leszerelte a katasztrófavédelem, a helyére kamera kerülhet.

– Rémisztő volt, higgye el! 1944 őszén a templomi ruhákat levegőztettük a tanító nénivel, aztán megszólalt a sziréna, jött egy óriási búgás, jött a repülő, és itt nem messze ledobta a bombát – idézte fel a sziréna hangját és az azután történteket a 83 éves Horváth Istvánné. Mária néni nyolc­éves volt, amikor először hallotta a szirénát, aztán többször is. Józsa Józsefnével emlékeztek: mennyiszer megszólalt a szerkezet. Ilona néni akkor négyéves volt, de nagyon jól tudta már ő is, mi a teendő. Most már nem szólhat a sziréna, leszerelték a két világháború között telepített szerkezetet.

Az elmúlt évben kezdeményezték a teljes szirénaállomány átfogó ellenőrzését, ez zajlik Vas megyében is – tudtuk meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól. A már működésképtelen eszközöket szerelik le, Vas megyében Sárváron, Szombathelyen, Körmenden, Kőszegen, Répcelakon, Sitkén, Szelestén, Szentgotthárdon és Olaszfán bontják a lakossági tájékoztató rendszereket.

A szirénák egy része múzeumba kerül, a többit megsemmisítik – de ez csak a szerkezet egyik része. A tartóoszlopok közterületen vannak, azok sorsáról a helyi önkormányzat gondoskodik. Sok helyen, ahol már korábban leszerelték a szirénát, gólyafészek lett belőle. Olaszfán „figyelőállomás” lehet.

– Az egyik ötletünk az volt, hogy szereljünk rá kamerát, a templomról szép lenne a panoráma, meg időjárás-figyelésre is használhatnánk – mondta Fekete Róbert, Olaszfa alpolgármestere.