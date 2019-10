Defibrillátor a nemescsói közösségnek

A nemescsói társult evangélikus egyházközség jubileumot ünnepel: tíz éve működtetik a Sartoris Szeretetszolgálatot. Az idei Sartoris-napon azonban nemcsak ez adott okot arra, hogy összegyűljön a közösség, átadtak egy defibrillátort is.

Céljuk a környék időseiről való gondoskodás, valamint étkeztetésük megoldása. A Sartoris-napot annak érdekében rendezik meg, hogy gondozottjaikat kizökkentsék a szürke hétköznapokból és egy kis kimozdulásra ösztönözzék őket. Szerdán délelőtt tíz órakor hálaadó istentisztelettel vette kezdetét az ünneplés, majd mindenki átvonult a faluház udvarára, ahol terített asztalok várták a gondozottakat.

Kalincsák Balázs lelkész-igazgató köszöntő szavai után díjazták a vezetők éveken át tartó áldozatos munkáját, majd következett a nagy bejelentés: egy ideje felmerült a gondolat, hogy jó lenne, ha az egyházközség minden településén elhelyezhetnének egy defibrillátort. Az ötlet néhány hónap leforgása alatt meg is valósult: elsőként Nemescsó gazdagodott az életmentő eszközzel, melyet Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszt adott át.

Mint mondta, ritkaságszámba megy, hogy egy település kisközössége forrást találjon egy ilyen eszközre. Ezért is fogadta örömmel Kalincsák Balázs lelkész megkeresését. – Nemescsóra Szombathelyről és Kőszegről is nagyjából tizenöt perc alatt érkeznek ki riasztás esetén a kollégák. Szakmailag nézve is nagyon nagy dolog az, hogy ha a faluban baj ütne be, azonnal meg tudnák kezdeni az életmentést – tette hozzá.

Az együttműködés itt nem áll meg: tanfolyamot szerveznek a helyieknek, megismerkedhetnek a félautomata eszköz használatával.