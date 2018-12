Dr. Székely János megyés püspökkel beszélgettünk a karácsony lényegéről

Dr. Székely János megyés püspökkel beszélgettünk az ünnep lényegéről, a Szombathelyi Egyházmegyében eddig eltöltött másfél esztendejéről és a tervekről: egyebek között egyházi intézmények létrehozásáról, az év legfontosabb eseményeiről.

A Püspöki Palotában fogadott minket dr. Székely János megyés püspök, akit 2017. június 18-án nevezett ki Ferenc pápa a Szombathelyi Egyházmegye élére, majd július 8-án iktatták hivatalába. A karácsony, az év vége alkalmából kértük arra, hogy értékelje a bő másfél esztendőt, kezdve kinevezésétől, a hívek általi fogadtatástól.

– Nagyon nagy szeretettel fogadtak, néha minden várakozásomat felülmúlta; mint például a beiktatáson, ahogy beléptem a székesegyházba, a sok-sok taps, ami felhangzott, szívderítő volt. Örömöt tapasztaltam az érkezésem kapcsán, amiért hálás vagyok, és igyekszem méltó lenni a várakozáshoz – mondta a megyés püspök.

A legelső benyomásai egyikeként említette azt, hogy Vas és Zala megye mennyire erősen kötődik a múltjához, a hagyományaihoz – és a hitéhez is. Bátran mondható, hogy a Szombathelyi Egyházmegye magasan hazánk legvallásosabb vidéke – ám lehet, hogy ezt a helyiek kevésbé érzékelik. Székely János elmondta, ideérkezve elhatározta, hogy minden papot személyesen meglátogat, hogy megismerje őket, és hogy érezzék az odafigyelést, a segíteni akarást. Hozzátette: sok tehetséges papja van az egyházmegyének: vannak, akik egészen különleges adottságokkal rendelkeznek a művészet terén. Akad, aki gördeszkával kelti fel a fiatalok figyelmét, megint más zseniálisan bábozik a kisgyermekeknek. Látja az egyházi vezető a nehézségeket is az itteni papi szolgálatban. – Az egyházmegye nagy része kisfalvas településekből áll, emiatt egy papra néha 8-10-12 falu is jut, ami nagy kihívás. Ez azt is jelenti, hogy ugyanannyi templomépület, villanyszámla, vízszámla, gáz és egyéb javítások, pályázatok hárulnak rájuk.

A megyés püspök további tapasztalatához sorolja, hogy vallásos a térség, vannak azonban gyenge pontjai is: Vasban és Zalában a gyermekek nagy része jár hittanra, jóval több, mint a fele – kis falvakban szinte minden gyerek hittanos. Ugyanakkor bérmálás után a legtöbben a vallásgyakorlatot abbahagyják, kicsit úgy tekintik, mint gyerekkori kötelességet. Ennél sokkal erősebb gyökeret nem vet bennük a hit. Ehhez kötődően nevezte meg egyik teendőjét a jövőre vonatkozóan: – Ez az egyik olyan pont, ahol nagyon fontos lenne megpróbálni valamit tenni. Az egyik tervünk az, hogy a bérmálási előkészítő során legalább egy két-három napos táborban vagy lelkigyakorlaton vehessenek részt a fiatalok, ahol szabadabb környezetben, élményszerűen, egymással is beszélgetve átélhetik a keresztény hit igazi lényegét, Isten jelenlétét és a közösség erejét.

A megyés püspök példaként Finnországot említette: – A finn evangélikusok konfirmáció előtt egyhetes tábort szerveznek, és nagyon jó eredményekről számolnak be. Ilyet szeretnénk mi is bevezetni: minden fiatalt mélyebb vallási élményhez juttatni.

A következő fejlesztendő területet az egyházi iskolákkal összefüggésben emelte ki Székely János: – Annak ellenére, hogy Magyarországnak ez a vidéke nagyon vallásos, ebben az egyházmegyében van a legkevesebb egyházi iskola. Ezen intézmények a gyermekeknek nemcsak információkat adnak át, de az életre is tanítják őket. Az egyházi iskola arra is alkalmas, hogy a családdal is kapcsolatba lépünk ünnepségek, nyári táborok, zarándoklatok, anyák napja alkalmával, és így a szülő is egy kicsit közelebb kerül azokhoz az értékekhez, amelyeket az egyház képvisel.

Kiemelte, hogy a meglévő iskoláikat szeretnék bővíteni és még alkalmasabbá tenni a gyermekek nevelésére. Jelenleg zajlik a sárvári iskola bővítése, felújítása, ami jelentős anyagi áldozat is az egyházmegye részéről, azzal együtt, hogy pályázati forrást is kaptak erre, de nagymértékben saját erőből is hozzá kell járulni. Egy másik jelentős építkezés Celldömölkön van, ott a volt bencés kolostort újítják fel, amelyben zarándokházat, közösségi házat, lelkigyakorlatos házat alakítanak ki. Hangsúlyos területnek nevezte a püspök katolikus fenntartású idősek otthonainak, szociális otthonoknak a létrehozását, amelyekre – tapasztalatai szerint – óriási igény mutatkozik. – Egyre több olyan idős ember van, aki olyan egészségi állapotba jut, hogy állandó felügyeletet igényel, de ezt a családja sokszor nem tudja megoldani, ő maga pedig arra vágyna, hogy egy olyan közegben élhessen, ahol a hitét is gyakorolhatja. A beruházásoknál maradva: az egyházmegye vágya egy ifjúsági ház létrehozása. A fiatalokkal való foglalkozásban nagy szerepe van a szabadidő eltöltésének, olyan terek megnyitásának, ahova ők szívesen jönnek. Egyik jövőbeli tervünk az, hogy Szombathelyen legyen egy ifjúsági ház, ahova délutánonként bemehetnek a fiatalok, akár játszani, beszélgetni, imádkozni, egymással találkozni. Továbbá az egyik atya hagyatékából egy Balaton melletti telken szeretnénk egy kis táborhelyet létrehozni, ahol 20-30 gyerek egész nyáron, váltásban el tud tölteni néhány napot, hogy emberileg, lelkileg is gazdagodjanak – sorolta a terveket az egyházmegye vezetője. Említette az elmúlt évben a volt herényi katolikus iskola épületéből kialakított Szent Márton Házat, amelyben ideiglenesen krízisbe jutott családokat fogadnak, és olyan édesanyákat, akik szeretnék a gyermeküket világra hozni, de sem az élettársuk, sem a családjuk nem áll mellettük. Székely János elmondta azt is, hogy őszszel elindították a lektor- és akolitusképzést, amire harmincöten jelentkeztek. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy tizennégy papnövendéke van jelenleg az egyházmegyének.

Az idei év legfontosabb eseményének Brenner János május 1-jei boldoggá avatási ünnepségét nevezte: – Az ünnepségen 15-20 ezer ember harmóniában, csendben, imádságban, énekelve, mosolygósan volt jelen – szinte paradicsomi hangulata volt ennek a napnak – emlékezett vissza. A helyszínhez kapcsolódóan kiemelte, hogy a boldoggá avatási terület immár a Boldog Brenner János liget nevet viseli.

Végezetül az ünnep kapujában a karácsony lényegéről, üzenetéről kérdeztük. – A karácsony mindenekelőtt Isten szeretetének, jóságának, szépségének az ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy a létünk nem értelmetlen, a létünknek van oka és van célja. Azt ünnepeljük, amit a Biblia így fogalmaz meg: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen – emelte ki Székely János, aki így zárta szavait: – Azt kívánom minden olvasónak, hogy nyissák meg a szívüket a családjuk felé, a teremtő Isten felé, engedjék be az ő fényét, legyen az ünnep folyamán csendes idejük arra, hogy megsejtsék az ő jóságát, aki alkotott minket, aki hazavár mindannyiunkat.

