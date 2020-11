Egy év után adót emel és megszorít a baloldali városvezetés Szombathelyen

Tizenhárommilliárd forint lekötött és mintegy 3 milliárd forint szabad pénzeszközzel adta át dr. Puskás Tivadar a város kulcsát a baloldali tömörülésnek. Alig több mint egy év önkormányzati kormányzás után dr. Horváth Attila költségvetésért felelős alpolgármester (ÉSZ) mai videó üzenetében kétmilliárd forintos megszorító csomagot és adóemelést jelentett be. A Fidesz szombathelyi szervezete úgy reagált: „Megszokhattuk, hogy a baloldal egyetlen választ ismer a válságra: megszorításokat és adóemelést. Ideje lenne végre a valódi megoldások felé fordulniuk!”

A Covid-19 járvány és a kormányzati elvonások – dr. Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) szerint ezek hozták nehéz helyzetbe a szombathelyi önkormányzatot. Ezért készített olyan költségvetési rendelet-tervezetet, amiben kétmilliárd forintos önkormányzati megszorító csomagot és adóemelést épített be. Utóbbi az 1000 négyzetméter alapterületet meghaladó kereskedelmi és nem kereskedelmi célú ingatlanokra fog vonatkozni – jelentős építményadó-növekedést írnak elő. Az adóemelés pontos mértékét nem ismertette az alpolgármester. A politikus kitért arra is, hogy a kétmilliárd forintos megszorító csomag nagyon fájdalmas lesz, az intézményvezetők és az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetői azonban ezt szerinte megértik.

Az alpolgármester videó üzenetéből megtudtuk, hogy mintegy 1,8 milliárd forinttal kevesebb iparűzési-bevétellel számolnak. Vagyis 8 milliárd forint körül alakulhat az a bevétel, amit az önkormányzat kasszájába fizetnek be a helyi a kis- és középvállalkozók, valamint a nagy foglalkoztató cégek. A politikus kitért a szolidaritási adóra – ennek mértéke 2,7 milliárd forint lesz. Ez az az adónem, amit a jobb adóerő-képességgel bíró önkormányzatok fizetnek a központi költségvetésbe. Ennek elengedését Orbán Viktor miniszterelnöktől levélben kérte Nemény András polgármester – ezt is megtudtuk az alpolgármestertől. Horváth Attila alpolgármester ebben kérte Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselőjének közbenjárását, segítségét is.

A szép szavak után azonban Horváth Attila azt is nyomatékosítja: ha Hende Csaba nem jár sikerrel, akkor róla nevezik el azt az adónemet, amiben az Országgyűlés alelnökének döntési jogosultsága nincs, hiszen arról a szombathelyi közgyűlés határozhat.

A városvezetői nyilatkozatra a Fidesz szombathelyi szervezete reagált. Azt írták:

„Az iparűzési adóbevétel csökkenése nem kormányzati elvonás, hanem a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés következménye.

Szombathely az önkormányzati választás óta számos juttatásban és kedvezményben részesült Magyarország Kormánya részéről. Legnagyobb vállalatunk, a Schaeffler új beruházását több mint 5 milliárd forinttal támogatta a kormány. A kormány által irányított Volán Zrt. a kormány autóbuszprogramjának keretében bocsátott a szombathelyi utazóközönség jobb kiszolgálása és városunk tisztább levegője érdekében a város rendelkezésére hét vadonatúj autóbuszt mintegy 700 millió Ft értékben.

Tehát Szombathelyt az önkormányzati választás óta semmilyen diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés nem érte, sőt, maga mögött tudhatja a választás eredményétől függetlenül a jövőben is a Kormány támogatását” – olvasható a Fidesz szombathelyi szervezetének közleményében. Majd így folytatták: „A miniszterelnök adót elengedni nem tud, mert az adókat az Országgyűlés állapítja meg, mégpedig minden települést egyenlő mércével mérve. Az úgynevezett szolidaritási adó nem a kormány bevétele, hanem az felosztásra kerül a kisebb adóerő képességű városok és falvak között.

Horváth Attila alpolgármester vagy nem tudja ezt, és akkor azért, vagy tudja ugyan, de szándékosan félre akarja vezetni a szombathelyieket, és akkor meg azért kell azonnal lemondania tisztségéről, hiszen arra a mai hamis nyilatkozatával méltatlanná vált.

Megszokhattuk, hogy a baloldal egyetlen választ ismer a válságra: megszorításokat és adóemelést. Ideje lenne végre a valódi megoldások felé fordulniuk! Szombathely önkormányzati vezetőinek sivalkodás, vádaskodás és másokra mutogatás helyett végre szembe kellene nézniük az egész országot, Európát és a világot sújtó járvány okozta válság enyhítésének rájuk háruló feladataival.

Javasoljuk, hogy mindenek előtt szüntessék meg a városi vezetők feleségeinek valódi munkával nem, csak busás fizetéssel járó sportállásait, a városi médiában elburjánzott indokolatlan kifizetéseket, a haverok és politikai kliensek munka nélküli jövedelmeit! Ígérjük, hogy nem fogunk sírni a show cooking és hasonló átlátszó tolvajlások, böszmeségek után – zárta a Fidesz közleményét.

