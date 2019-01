Egy híján száz mérkőzés döntött Apátistvánfalván

Amatőr asztalitenisz-versenynek adott otthont szombaton délután a település.

Rekordszámú nevezővel indult a versengés a helyi italbolt két jól fűtött termében. Három asztalnál 99 mérkőzés volt hivatott dönteni a végső sorrendről.

A Holecz Gábor Lajos szervezésében immár harmadik alkalommal megrendezett verseny harminc nevezője először csoportmérkőzéseken csapott össze, majd az alsó- és felsőházban folytatta a küzdelmet. Az éjszakába nyúló megmérettetés vigaszági kupáját Borsos Bálint szerezte meg, megelőzve Hodács Richárdot és Kozma Kristófot. Ahogy tavaly, az idén is Kozma Szilárd vihette el a legnagyobb serleget, megelőzve Szűcs Bálintot és Soós Lászlót. A szervező és segítői a kalória utánpótlásáról is gondoskodtak: zsíros kenyérrel és szendvicsekkel várták a résztvevőket. Egy felajánlás jóvoltából mindenkinek lehetősége nyílt megkóstolni a helyben készített bivalyszalámit is.

A visszajelzések szerint mindenki jól érezte magát, akár versenyzőként, akár nézőként vett részt a délutánon. Így van rá remény, hogy jövőre hasonlóan magas nevezői létszámmal újra megrendezhetik az immár hagyományos, téli szórakozást nyújtó tornát.